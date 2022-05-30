Prof. Dr. Köksal: “Ölüm hayat kadar yakın”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Köksal: “Ölüm hayat kadar yakın”

İHA

Prof. Dr. Köksal: “Ölüm hayat kadar yakın”

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesinin programında konuşan Prof. Dr. Ekrem Köksal, “Kimya Penceresinden Hayata Bakış” başlıklı seminerinde, hayatla ölümün birbirine çok yakın olduğunu, bu yakınlığın bir tek hücrenin bölümlerindeki küçük bir değişiklik kadar yakın olduğunu belirterek, “Ölüm hayat kadar yakın” dedi.
Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesinin 7 aydır aralıksız olarak devam eden programlarının sonuncusunda EBYÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Köksal konuştu. “Kimya Penceresinden Hayata Bakış” başlıklı konuşmasında hayatla ölümün birbirine çok yakın olduğunu, bu yakınlığın bir tek hücrenin bölümlerindeki küçük bir değişiklik kadar yakın olduğunu söyledi. Hücredeki küçük bir değişikliğin insanı hayatta tuttuğunu, yine küçük bir değişikliğin insanı ölüme götürebileceğini belirtti.
Otuz yıllık kimyacılığı sürecinde dikkatini çeken çarpıcı örneklerden bahseden Prof. Dr. Köksal sözlerine kimyanın, organik, analitik, anorganik, fizikokimya ve biyokimya olmak üzere beş alt dalını sıralayarak başladı. Biyokimya alanında uzman olan Köksal, canlı ile ilgilenen her bilimin biyokimyadan yararlandığını belirterek, kimyanın hayatla iç içe olduğuna dair örnekler sıraladı.
Erzincan Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezinde çok sayıda akademisyen, yazar ve vatandaşın katıldığı programda Konuşan Prof. Dr. Ekrem Köksal, “Kâinat nizamının iç içe dengelerden oluştuğunu maddenin en küçük parçası atomun yapısından tutunuz canlı ve cansız bütün varlıklara kadar her şey Allah'ı izah etmektedir. En küçük atomda en büyük enerjiler gizlenmiştir. Güneşten gelen ışınlar hayata can vermekte ve hayatın temelini oluşturmaktadır. Güneşten gelen ışınlar olmasa pek çok canlının yaşama şansı olmayacaktır. Güneş ışınlarının bitkilere ulaşması ile birlikte bitkilerin yapraklarında şeker üretimi başlamakta ve oradan hayvanlara geçmektedir. Oradan da insanlar ihtiyacını karşılamaktadır. İnsan hayatının, beyninin yokluğuna dayanamadığı iki şey vardır. Birisi oksijen, ikincisi ise şeker eksikliğidir. Oysa oksijen tek başına kullanıldığı zaman insana zarar vermektedir. Azot ile birlikte alınca vücuda yararlı hale gelmektedir. Şekerin formülünü biliyoruz. Ama laboratuvar ortamında bu formülü oluşturmak mümkün olamamaktadır. Güneşteki radyoaktif patlamalarla gelen serpintiler ve ışınlarla şeker pancarı ve şeker kamışının yapraklarında oluşan şeker depolanmaktadır. Ondan sonra da fabrikalarda kristalize edilerek üretimi gerçekleşebilmektedir. Güneşteki patlamalarla meydana gelen radyoaktif serpintilerin halen devam ettiğini, Kur’an’da zikredildiği gibi atmosfer gelen zararlı ışınlardan insanları ve tüm canlıları korumaktadır” dedi
Gerçekleştirilen seminerin son bölümünde ise bir süre önce Mısır’a bir ziyaret gerçekleştiren Prof. Dr. Nizamettin Parlak, Mısır izlenimlerini katılımcılara aktardı.
Program bitiminde TYB Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir katılımcılara teşekkür ederken, Prof. Dr. Köksal Pabuççu tarafından Prof. Dr. Ekrem Köksal’a teşekkür belgesi takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı
YEREL HABERLER Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı
Erzincan’da göçük: 2 yaralı
YEREL HABERLER Erzincan’da göçük: 2 yaralı
Milli Eğitim Müdürü Gün’den öğrencilere altın değerinde öğüt
YEREL HABERLER Milli Eğitim Müdürü Gün’den öğrencilere altın ...
Erzincan’da liseliler tarih bilgisinde yarıştı
YEREL HABERLER Erzincan’da liseliler tarih bilgisinde yarıştı
Erzincan’da göçerlerin yaylalardaki mesaisi başladı
YEREL HABERLER Erzincan’da göçerlerin yaylalardaki mesaisi başladı
Doğadan toplanan mantarlara dikkat
YEREL HABERLER Doğadan toplanan mantarlara dikkat
Doğalgaz borularından off road için otomobil yapıyor
YEREL HABERLER Doğalgaz borularından off road için otomobil yapıyor
EBYÜ’de “Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin Askeri Marşları” temalı etkinlik gerçekleşti
YEREL HABERLER EBYÜ’de “Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin Askeri ...
Kurtlar Vadisini ceviz fidanlarıyla yeşil vadiye dönüştürdü
YEREL HABERLER Kurtlar Vadisini ceviz fidanlarıyla yeşil vadiye ...
Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye ...
LGS’ye 1 hafta kala adaylara öneriler
YEREL HABERLER LGS’ye 1 hafta kala adaylara öneriler
Şırıngayla beslediği sincap yavrusu yanından ayrılmıyor
YEREL HABERLER Şırıngayla beslediği sincap yavrusu yanından ...
Hayvancılık desteklemeleri ödemeleri başladı
YEREL HABERLER Hayvancılık desteklemeleri ödemeleri başladı
Erzincan'da Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Erzincan'da Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring ...
Polisler çocuklarla çocuk oldu
YEREL HABERLER Polisler çocuklarla çocuk oldu
Son teknolojiye sahip olay yeri incelme araçları Erzincan emniyetine tahsis edildi
YEREL HABERLER Son teknolojiye sahip olay yeri incelme araçları ...
Kemah’ta asayiş ve trafik denetimi
YEREL HABERLER Kemah’ta asayiş ve trafik denetimi
Erzincanlı Pir Muhammed Bahaddin Hazretleri’nin deprem hikmeti
YEREL HABERLER Erzincanlı Pir Muhammed Bahaddin Hazretleri’nin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.