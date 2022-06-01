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Diyarbakır Sağlık Müdürü Tekin, Erzincan Sağlık Müdürü olarak atandı

İHA

Diyarbakır Sağlık Müdürü Tekin, Erzincan Sağlık Müdürü olarak atandı

Diyarbakır Sağlık İl Müdürü Dr. Cihan Tekin, Erzincan Sağlık Müdürü olarak atandı.
Yaklaşık 2,5 yıldır Diyarbakır’da görev yapan Dr. Cihan Tekin, Erzincan İl Sağlık Müdürü olarak atandı. Tekin’in önümüzdeki günlerde Erzincan’da göreve başlayacağı bildirildi.
Öte yandan Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Orhan Çimen ise görevden alındıkları bildirildi.

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