Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri programının açılışı yapıldı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri programının açılışını yaptı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri Erzincan Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programla başladı. İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün tarafından yapılan açılış programında bir hafta sürecek etkinlikler hakkında bildi verildi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gün, örgün eğitim kadar yaygın eğitimin de önemli olduğunu belirterek Erzincan’da 1 Eylül tarihinden itibaren 54 bin kursiyerin Halk Eğitimi Merkezlerindeki kurslardan faydalandığını açıkladı.

Düzenlenen programda ayrıca sanal serginin açılışını da gerçekleştiren Gün, sergide 7 farklı alanda üretilen eserlerin yer aldığını belirterek bu serginin Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Erzincan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün internet sayfasından gezilebileceğini söyledi.

Sanal sergide ziyaretçileri ilk olarak "Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık" salonu karşılamakta ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılmış ilginç eserler en ince detayları ile birlikte sunmaktadır. Sanal gezinin devamında ise sırası ile "Tezhip Hüsni Hat, Çini, Resim, Ahşap, Dekoratif Eşyalar ve Deri Tablolar" ziyaretçilerin beğenisine sunulmakta.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Yaygın eğitim her zaman her yerde ve herkes içindir. Yaygın eğitim kurumlarımızın kapısı herkese açıktır. Kendini geliştirmek isteyen, yeni beceriler kazanmak isteyen tüm halkımızı kurumlarımızdaki kurslara katılmaya davet ediyoruz." dedi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde açılışı yapılan sanal sergide 1 Haziran 2022 Çarşamba günü "Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık" sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. 2 Haziran 2022 Perşembe günü kurs tanıtımları video gösterisi, ziyaretçilerin kurslar hakkında bilgilendirilmesi ve Hayat Boyu öğrenme Haftası kutlama programı yapılacak.

03 Haziran 2022 Cuma günü, etkinliklerin 4. gününde il protokolünün katılacağı sergi açılışı yapılıp atölye çalışmaları düzenlenecek.

7 Haziran 2022 Salı günü Halk eğitimi Merkezinde düzenlenen müzik alanındaki kurslara katılan kursiyerler ve görevli eğiticilerin yer aldığı ekiple bir köy okulunda öğrenciler ve vatandaşlara konser düzlenerek bir hafta süren etkinlikler tamamlanacak.

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