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Bahar şenliklerinde EBYÜ’de “Avni Anıl Anma Konseri” verildi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Âdem Başıbüyük, Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğr. Gör. İlhan Akdeniz tarafından düzenlenen konserde Avni Anıl’dan birbirinden güzel eserler seslendirildi.

Konser sonrası Rektör Prof. Dr. Akın Levent, emeği geçen herkese teşekkür ederek, konser ekibi adına, programı organize eden ve konserin şefliğini yapan Öğr. Gör. İlhan Akdeniz’e çiçek takdim etti. Konser, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücahit Kağan’ın Öğr. Gör. İlhan Akdeniz’e teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.

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