Dersimiz; hayvan yemlemesi, ahır temizliği



Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN,(DHA)-ERZİNCAN Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı öğrencileri, derslerde öğrendikleri bilgileri, ziyaret ettikleri çiftliklerde uyguluyor. Hazırladıkları yemlerle hayvanları besleyen, ahırları temizleyen öğrenciler, temizleyen öğrenciler, derslerde öğrendikleri bilgileri pratiğe döktüklerini, bu öğrendiklerinin ileride çok işlerine yarayacağını belirtti.

Erzincan'da 13 derslikte yaklaşık 350 öğrencisiyle eğitim-öğretim veren Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı öğrencileri, 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor' projesi kapsamında ziyaret ettikleri çiftliklerde hem çiftçilere yardımcı oluyor hem de okulda öğrendiklerini pratiğe döküyor. Gittikleri tarım işletmeleri ve besi çiftliklerinde hayvanlar için yem hazırlayan, onları besleyen öğrenciler, ahır temizliğini de yaparak derslerini tamamlıyor.

Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Abdullah Çiftçi, alanında uzman ziraat mühendisi ve veteriner hekim öğretmenlerle ziyaret ettikleri işletmelerde hayvanların genel sağlık kontrollerinin yapıldığını belirterek, "Hayvanların bakım, beslenme ve yemlenmeleri yapıldı. Ahırların da temizlendiği etkinlikte öğrenci ve öğretmenlerimizle hem ailelere destek olunuyor hem de öğrenciler toplumla kalıcı bir bağ kurmakta ve onların hayatına dokunuyor" dedi.

'TEORİK BİLGİLERİ BURADA PRATİĞE DÖKÜYORUZ'

Okulda öğrendikleri teorik eğitimleri pratiğe döktüklerini söyleyen öğrencilerden Elif Sude Altın, "Proje kapsamında köylere gidip, ihtiyaç sahibi ailelerimizin ahırlarında onlara yardım ediyoruz. Bu yardımlarımızda hayvanların sağlık kontrolleri, bunun yanı sıra parazit kontrollerini yapıp ailelerimize destek olmaya çalışıyoruz. Okulda öğrendiğimiz teorik bilgileri burada pratiğe döküyoruz. Bu da bize gelecekte çok büyük faydalar sağlayacak. Ailelerimize destek olduğumuz ve yardım ettiğimiz için çok mutluyuz. Burada hayvanların sağlık kontrollerini, bunun yanı sıra parazit kontrollerini yapıyoruz. Hayvanların hastalıklarını tespit edip ailelerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'DAHA VERİMLİ EĞİTİM VERİYORUZ'

Çiftlikleri ziyaretlerle eğitimin daha verimli hale geldiğini ifade eden öğretmen Sabriye Şeyma Sandalcıoğlu, şunları söyledi:

"Biz öğrencilere hayvan besleme ve hayvan yetiştirme konusunda okulda teorik olarak bilgilerini veriyoruz. Daha sonra onların teorik bilgilerini pratiğe dökme amaçlı böyle işletmelere getiriyoruz. Burada görerek, uygulayarak bire bir daha iyi öğrenmelerine fırsat sağlıyoruz. Öğrencilerimize yem karma makinesinden bahsettik. Hayvanların günlük yem ihtiyaçlarını belirleme konusunda uygulamalı olarak yem hazırlamalarını sağladık. Diğer hayvanların ihtiyaçlarını belirledik. Bu kapsam da daha verimli bir eğitim vermiş oluyoruz."

Öğrencilerin işletme ziyaretleri ve uygulamalı derslerinin faydalı olduğunu kaydeden işletme sahibi Mahir Fırat, "Öğrencilerimiz bizi ziyaret ettiler. Teorik olarak gördüklerini burada pratik olarak nasıl işlediğini gördüler. Hayvancılığı nasıl daha ileri seviyeye götürebileceklerini öğrendiler. Bize de bu konuda yardımcı oldular" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-06-02 11:09:17



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