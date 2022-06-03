“2022 Akademik Bilim, Sanat ve Spor Ödülleri” sahiplerini buldu

Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından düzenlenen “2022 Akademik Bilim, Sanat ve Spor Ödülleri” töreni gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa kent protokolü, üniversite yönetimi, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende açılış konuşmasını yapan Erzincan Kültür Eğitim Vakfı (EKEV) Başkanı Sadık Ağca, konuşmasında EKEV’in çalışmalarından bahsetti. Erzincan’a Kültür ve Eğitim alanındaki desteklerinin devam edeceğini belirten başkan Ağca, akademik bilimsel yayınlar ile ödül alan tüm akademisyenleri tebrik etti.

Erzincan Sanayici ve İş Adamları Derneği (ERSİAD) Başkanı Saim Bahadır, ERSİAD’ın kuruluşundan bahsederek, ERSİAD’ın görevlerine değindi. EKEV’in de önemli bir kuruluş olduğundan bahseden Başkan Bahadır, akademik ödül törenin tüm ödül alanlara hayırlar getirmesini temennisinde bulundu

Rektör Prof. Dr. Akın Levent de konuşmasında EKEV’in üniversiteye büyük katkıları olduğunu vurgulayarak bunlar birinin de başarılı bilim adamlarını teşvik etmek ve genç bilim adamları ve sanatçılar yetiştirmek için düzenlenen Akademi Bilim ve Sanat ödül töreni olduğunu dile getirdi.

Rektör Levent: “Biz Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak bir dünya üniversitesi olma hedefine yürürken, nitelikli bireyler yetiştirme ekseninde EKEV’i bir paydaşımız olarak görüyor ve bu paydaşlığı çok önemsiyoruz. Diğer Vakıf paydaşlarımızdan olan Erzincan Binali Yıldırım Üniversite Vakfı ile EKEV’in birlikte yaptıkları ve yapacakları projelerle Can Erzincan’ımıza ve üniversitemize katkıları nedeniyle teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Bekir Aksun da EKEV’in Erzincan ve üniversiteye önemli katkıları olduğuna dikkat çekti ve ödül alan tüm akademisyenleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Yapılan konuşmaların ardından Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü öğretim elamanlarından Dr. Öğr. Üyesi Levent Ünlü ve Öğr. Görevlisi İlhan Akdeniz tarafından müzik dinletisi gerçekleşti. Dinletinin ardından programda Temel Bilimler, Mühendislik Mimarlık, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Spor Bilimleri, jüri özel Ödülleri alanlarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninde konuşma yapan ERSİAD Başkanı Sadık Ağca da ERSİAD olarak ödül alan bilim adamlarına beş bin bağışta bulunacağını açıkladı.

Ödül törenin ardından Rektör Prof. Dr. Akın Levent, EKEV Başkanı Sadık Ağca’ya katkılarından dolayı plaket takdiminde bulunurken, desteklerinden ötürü Saim Bahadır’a da teşekkürlerini sundu.

“Alanlarına göre ödül alan isimler”

Temel Bilimler: Prof. Dr. Engin Özkan, Prof. Dr. Bülent Çağlar, Doç. Dr. Ahmet Altay

Mühendislik Mimarlık: Doç. Dr. Yunus Babacan

Sağlık Bilimleri: Prof. Dr. Halis Süleyman, Doç. Dr. Cüneyt Türkeş, Dr. Öğr. Üyesi Gülce Naz Yazıcı

Sosyal Bilimler: Doç. Dr. Müge Manga, Doç. Dr. Özkan Daşdemir

Spor Bilimleri: Dr. Öğr. Üyesi Duygu Sevinç Yılmaz

Jüri Özel Ödülleri: Wael Haj Ahmad

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