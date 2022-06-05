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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başıboş sokak köpekleri bu kez tavukları hedef aldı

İHA

Erzincan'da başıboş sokak köpekleri kent merkezinde bir evin bahçesinde bulunan tavuklara saldırarak 18'ini telef etti.

Başıboş sokak köpekleri bu kez tavukları hedef aldı

Erzincan’da başıboş sokak köpekleri kent merkezinde bir evin bahçesinde bulunan tavuklara saldırarak 18’ini telef etti.
Olay, Erzincan Merkez Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Paşa Kaymaz’ın ikamet ettiği evin bahçesinde bulunan tavuklara yaklaşık 8 köpek saldırdı. Kaymaz’ın o sırada evde bulunan eşi, köpek seslerini ve gürültüyü fark ederek başıboş sokak köpeklerini bahçeden uzaklaştırmayı başarsa da 18 tavuğu telef olmaktan kurtaramadı. Olay yerine gelen Paşa Kaymaz ise cep telefonuyla telef olan tavukları çekerek Erzincan Belediyesine sitem etti. Hayvanları çok seven Kaymaz yaşanan olayla ilgili üzüntü duyduğunu, hem maddi hem de manevi yönden zarara uğradığını belirtti.
Paşa Kaymaz, tavukların telef olmasının evlat acısı gibi geldiğini söyleyerek, “Özel bir şirkette şantiye şefi olarak çalışıyorum. Hobi olarak ve evime ufaktan katkı olsun diye de tavuk yetiştiriyorum. Hayvanları çok seviyorum. Güvercinim var, tavuğum var. Kimseye bir zararımız yoktur. Bütün kötü alışkanlıklardan bizi men ediyor. Geçen sabah çıktım evden, hayvanları ayrı ayrı yerlerinde yemledim ve işe geçtim. 10 dakika sonra hanım bir gürültü ve köpek sesleri duymuş. Koşarak gelmiş burada 8 tana köpek görmüş. 30 tane tavuğumdan yaklaşık 18 tanesini telef etmişler. Bana bir evlat acısı gibi geldi bu. Bu sonuçta bir emek, sevgi. Belediyeyi aradım, zabıtayı aradım. Zabıta bana, ‘Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Sadece adres verirseniz bakarız orada köpek varsa toplarız’ diyor. Ben de buna çok kızdım sinirlendim. Bu kadar acizlik olamaz yani. Sokaklar köpek dolu, her gün sabah kalkıyorum sürü sürü. İşe giderken Kırklar Caddesi üzerinde bir kız çocuğunu sıkıştırmışlardı yine geçen gün ben kurtardım. Yetkililerden bu işe bir çözüm istiyoruz her taraf başı boş köpek kaynıyor. Ben aynı zamanda da mağdurum. Benim 2 buçuk bin liraya yakın zararım var. Maddiyat önemli değil ama manevi olarak çok moralim bozuldu, çok çöktüm. Bilmiyorum yani bu işe bir çözüm getirsinler. Çok değer verdiğim hayvanlar bunlar. Eğleniyorum, çocuğum gibi ben bunların hastasıyım. Ben kendime nasıl bakıyorsam bunlara da öyle bakıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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