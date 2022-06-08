Erzincan’da 53 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan’da Fen Lisesinde eğitim gören 53 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Öğrencilerde, yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi, kusma gibi şikâyetler görülmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi. Öğrenciler Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan ve sağlık durumları iyi olan öğrenciler peyderpey taburcu edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin de acil serviste öğrencileri ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.