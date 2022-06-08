Erzincan’da hububat çiftçinin yüzünü güldürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da hububat çiftçinin yüzünü güldürüyor

İHA

Erzincan’da hububat çiftçinin yüzünü güldürüyor

2022 yılı tarım sezonunda hububat ekim alanlarında kontrollerini sürdüren Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri sezon sonunda rekolte artışı bekliyor.
Bu sezon Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sağlanan finansal kaynak ile çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday ve arpa tohumluğu dağıtan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, sezon sonunda üretim ve verimde artış yaşanacağını bildirdi.
Hububat Ekim sahalarında incelemelerde bulunan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, iklim şartlarının olumlu seyretmesi ile hasat sezonu sonunda çiftçilerin yüzünün güleceğini ifade etti.
İl Müdürü Şahin, Merkeze bağlı Değirmenköy'de Cem Kandemir'e ait hububat ekim sahalarında incelemede bulundu. İl Müdürü Murat Şahin burada yaptığı açıklamada, "Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğümüzce yapılan projelerin Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce kabul edilerek finanse edilmesi ile bu yıl Erzincan genelinde 380 ton yazlık buğday, 200 ton güzlük buğday ve 92 ton arpa tohumluğunu 2.373 çiftçimize ulaştırdık. Dağıtılan bu tohumların tamamı toprakla buluştu ve 27 bin dekar alana daha hububat ekimi yapılmasını sağladık. İlkbahar mevsiminin serin ve yağışlı seyretmesi ile çok bereketli bir sezon geçirmekteyiz. Kontrolünü gerçekleştirdiğimiz sahalarda bitkilerin vejetatif gelişimi ve başak tutumu son derece güzel. Dolayısıyla sezon sonunda verim açısından güzel gelişmeler bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl Erzincan genelinde 358 bin dekar alanda hububat ekimi gerçekleşmiş ve 82 bin tonluk üretim gerçekleşmişti. Bu yılsonunda bu rakamların daha da artmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl 247 kg/da olarak gerçekleşen verimin bu yıl daha yukarıya çıkmasını da bekliyoruz. Ben hem Bakanlığımıza hem de çiftçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Değirmenköy çiftçilerinden Cem Kandemir ise kendilerine hibeli tohum desteği sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkür ederek, "Aldığımız sertifikalı tohumluklardan çok memnunuz. Buğdayın gelişimi ve verim son derece güzel. Çiftçiler olarak verim artışı bekliyoruz. Çiftçilere tohum desteği sağlayan bu projenin artarak devam etmesini bekliyoruz. Devletimizin desteği ile daha çok üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kemaliye’de yılsonu sergisi
YEREL HABERLER Kemaliye’de yılsonu sergisi
Erzincan’da 5 aylık kaza bilançosu: 3 can kaybı, 418 yaralı
YEREL HABERLER Erzincan’da 5 aylık kaza bilançosu: 3 can kaybı, 418 ...
Kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Kuvvetli yağış uyarısı
Erzincan’da 53 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da 53 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...
Haziran ayında kışı yaşayıp poşetle kızak keyfini çıkardılar
YEREL HABERLER Haziran ayında kışı yaşayıp poşetle kızak keyfini ...
Müzik kulübünden başkent gezisi
YEREL HABERLER Müzik kulübünden başkent gezisi
Refüje çarpan otomobil ters döndü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Refüje çarpan otomobil ters döndü: 1 yaralı
Sağlık Müdürü Tekin, göreve başladı
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Tekin, göreve başladı
KKKA hastalığına karşı bilgilendirme faaliyetleri sürüyor
YEREL HABERLER KKKA hastalığına karşı bilgilendirme faaliyetleri ...
Erzincan’da huzur ve güven uygulaması
YEREL HABERLER Erzincan’da huzur ve güven uygulaması
Girlevik Şelalesi'ne ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Girlevik Şelalesi'ne ziyaretçi akını

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.