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CHP’li vekil TBMM’de Erzincan’ı konuştu, AK Partili vekil cevap verdi

İHA

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, geçtiğimiz hafta Erzincan'da incelemelerde bulunduktan sonra bugün TBMM'de "Erzincan Sorunları" başlıklı gündem dışı bir konuşma gerçekleştirdi. Şeker'in iddialarına AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman cevap vererek yanlış olduğunu ifade etti.

CHP’li vekil TBMM’de Erzincan’ı konuştu, AK Partili vekil cevap verdi

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, geçtiğimiz hafta Erzincan’da incelemelerde bulunduktan sonra bugün TBMM’de “Erzincan Sorunları” başlıklı gündem dışı bir konuşma gerçekleştirdi. Şeker’in iddialarına AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman cevap vererek yanlış olduğunu ifade etti.
Milletvekili Şeker, TBMM’deki konuşmasında İliç’te bulunan altın madeninin tehlike saçtığını belirterek şu ifadelere yer verdi:
“Şeker Fabrikasını siz sattınız artık köylüler şeker alamaz hale geldi. Çayı şekersiz içmek durumunda kaldı. Sadece çayı değil orada arıcılıkta var. Arıcılık yapanlar arılarına şeker alamaz hale geldi. Kendi memleketinde şeker pancarı üretip, şeker fabrikası olduğu halde.
İliç’te madenin hemen yanındaki Çöpler köyü hemen merkeze yakındır. Orada eskiden biz kalktığımızda kuş sesleriyle uyanırdık diyor ilçe sakinleri artık kuş sesi duymaz olduk. Kuşlar birer birer ölüyor. Artık kuş türleri de gittikçe azaldı, sayısı zaten ortadan kalktı diyor.
Bizim o dönemde 70 yıl önce yapılmış olan bir köprünün halatını bile bugün yapamamış olmamız, Bağıştaş’tan karşıya geçen 70 yıllık köprünün halatının senelerdir kopuk ve hala yapılmadığı, yapılması gerekiyor. Yol yok, çocuk parkı yok, okullar yok ve insanlar isyan ediyorlar. Geçmişte emekli olanlar, emekli aylıklarıyla çok güzel geçinebilirken ev alabilirken emekli ikramiyesiyle bugün açıklanan emekli ikramiyesini iyileştirdik dediğiniz rakamlarla evin ancak mutfağını alabiliyorlar. Mutfağın içerisindeki buzdolabına yemek için koyabilecek bir para bile kalmıyor artık.
Batıya tayini çıkan oradaki memurlar ödleri kopuyor biz batıya tayin çıkarsa biz nasıl orada kira ödeyeceğiz nasıl geçineceğiz diye insanların korkulu rüyası olmuş. Küçükbaş hayvan sayısı İliç’te 10 bin iken 2200’e düşmüş. Yani tulum peynirinin merkezinde artık koyun kalmadığı için tulum peyniri de tehlikeye girmiş durumda. Bir kuzuyu yaşatabilmek için diğer kuzulara yem alabilmek için diğer bir kuzuyu satıyoruz ve diğerini yaşatabilelim diyorlar. Büyükbaş hayvan sahipleri de artık yem fiyatlarına yetişemez oldular. Erzincan’ın köylerinde telefonlar çekmiyor, internet yok. Diyoruz ya biz gençlerimizi orada tutalım, üretime katalım, tarım ve hayvancılıkta iş yapsınlar diye ama orada internet dahi yok Erzincan’ın merkez köylerinde bile. Refahiye İliç yolu hala bitirilmemiş. Biran önce bitirilmesini bekliyorlar. İnsanlar biran önce oranın açılmasını istiyorlar. Erzincan orada bir köy var uzakta dizeleriyle tanınan şair Ahmet Kutsi Tecer’in memleketi. Onun dizelerini hatırlatarak bitiriyorum konuşmamı”.
Şeker’in iddialarına yönelik AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman’da TBMM’de şöyle konuştu:
“Madende atık su olduğunu söyledi ama tesise ait maden ocağı depolamada herhangi bir atık su deşarjı söz konusu değildir. Her ay 19 adet yer altı kaynak su deposu ve çeşmeden 8 adet yüzey suyu noktasına örnekler alınmakta. Yer altı suları ayda bir kez, yüzey suları ayda iki kez olmak üzere örneklenmekte. Yurt içi, yurt dışı laboratuvarlarda incelenmektedir. Biz hemen her hafta halkımızın sağlığıyla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. İliç’te hayvan sayısı 2200 dedi ama 62 bin 500’e çıktı. Bağıştaş’ta köprü dar diyor ama oraya viyadük yapıldı. Büyük bir ihtimalle göremedi. Refahiye İliç arası duble yol yapılıyor. Sayın Ali Şeker Erzincan’a hizmet ettiği yıllarda kalmış. Başbakanımızın deyimiyle dostluğun, kardeşliğin ve hoşgörünün şehri.”

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