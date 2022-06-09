Erzincan’da kanser erken tanı eğitimi

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) çalışanları tarafından kanser erken tanı, tarama ve meme muayenesi eğitimi düzenlendi.

Erzincan Sağlıklı Hayat Merkezinde, Aile Sağlığı Merkezlerinden (ASM) gelen hastalara yönelik Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) çalışanları tarafından kanser erken tanı, tarama ve meme muayenesi eğitimi düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitimde, meme kanseri için 2040 yaş arası kadınların her ay kendi kendine meme muayenesi ve 2 yılda bir klinik meme muayenesi yaptırmaları, 4069 yaş arası kadınların ise her ay kendi kendine meme muayenesi, yılda bir klinik meme muayenesi, 2 yılda bir mamografi çektirmelerinin önemi anlatıldı. Serviks kanseri için 3065 yaş arası kadınların 5 yılda bir smear veya HPV testi, kolorektal kanser için ise 5070 yaş aralığındaki herkesin 2 yılda bir gaitada gizli kan testi, her 10 yılda bir kolonoskopi yaptırmaları gerektiği belirtildi. Meme kanserinin kadınlarda görülen en sık ikinci kanser tipi olduğunu belirten eğitmenler, kadınların mutlaka her ay düzenli olarak el muayenesi yapmasının erken teşhiste önemini anlatarak, meme kanseri risk faktörlerinin çevre, beslenme, stres, alkol ve sigaranın artışına neden olduğunu söyledi.

Eğitimciler, kanserin Türk toplumu ve dünya için oldukça önemli bir sağlık sorunu olduğunu, ülkede kanserden korunmaya yönelik ücretsiz tarama faaliyetlerinin etkin olarak yürütüldüğünü ve bu alanda eğitim alan tüm sağlık çalışanlarının toplumun kanser taramalarına yönelik farkındalıklarını arttırmaya yönelik sorumluluklarının olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.