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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu sene sonu toplantısı yapıldı

İHA

Erzincan'da 20212022 eğitim öğretim yılı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu sene sonu toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu sene sonu toplantısı yapıldı

Erzincan’da 20212022 eğitim öğretim yılı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu sene sonu toplantısı yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün başkanlığında gerçekleşen toplantıda, pandemi sonrası ciddi ve gayretli çalışmaların yapıldığı belirtilerek 20212022 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi yapıldı ve 20222023 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi ele alındı.
Toplantıya ilişkin şu basın bilgilendirmesi yapıldı:
“Temel eğitim düzeyi hedefleri ve özellikle okul öncesi okullaşma rakamları, temel eğitimde 10 bin okul projesi, ilkokul ortaokullarımızda karşılaşılan sorunlar, okul kayıt alanlarının eokul sisteminde güncellenmesi, çevre dostu bin okul projesi ile mesleki teknik eğitimde bakanlığımızın özellikle tarım alanında ciddi destekleri ele alınmıştır. Bu hususta bakanlığımızın, mesleki ve teknik eğitimin tarım branşında Konya'da geniş katılımlı bir toplantı yapacağı hatırlatılmıştır. Mesleki ve teknik eğitime yönelik hedefler ve karşılaşılan sorunlar ele alınarak, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, 20222023 eğitim öğretim yılında mesleki teknik eğitime kayıtlar, açılacak alan ve dallar üzerine görüşmeler yapılmıştır.
Toplantıda 2022 yılı LGS sınavının değerlendirilmesi yapılmış, LGS sonrası tercih ve danışmanlık hizmetleri konusunda hassasiyet gösterileceğinin altı çizilmiştir. Sınavlar öncesi Ölçme ve Değerlendirme Merkezimiz, oluşturduğu soru havuzu ve öğrencilerimize hazırladıkları deneme sınavları ile büyük katkı sağlamışlardır. Sorunsuz geçen bir LGS sınavında, öğrencilerimize sınav öncesi ulaştırdığımız kaynak kitapların bu başarıda büyük payı bulunmaktadır. Bakanlığımız tarafından 20212022 eğitim öğretim döneminde temel eğitim de 5678 sınıflar ile Ortaöğretim de 9101112 sınıfların tamamına kaynak kitap gönderilmiş olup, I. dönemde 48.560, II. dönemde 32.453 ve toplamda 81.103 adet yardımcı kaynak kitap dağıtılmıştır. Ayrıca yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinde her ay tüm eğitim kademelerine yönelik olarak yardımcı kaynak destek paketi yayınlanmaktadır. Yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer almaktadır.
Bir diğer gündem maddesi olan okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi üzerinde durulmuş, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi"ni hatırlatan Gün, STK'lara seslenerek bu kütüphanelerin kitapla doldurulması çağrısı yapmıştır.
Destekleme ve yetiştirme kurslarının genel değerlendirilmesi yapılmış olup yaz okulu ile yaz destekleme ve yetiştirme kursları üzerinde durulmuştur. İlk defa Matematik ve İngilizce sınıflarının açılacağı bilgisi paylaşılarak, 4. sınıftan 12.sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin bu kurslardan faydalanabileceği belirtilmiştir.
Toplantının ilerleyen kısmında şu başlıklar üzerinde durulmuştur:
Din öğretimi alanındaki hedefler ve karşılaşılan sorunlar, 20222023 Eğitim Öğretim yılında imam hatip ortaokulu ve imam hatip liselerine kayıtlar, genel ortaöğretim hedefleri ve sorunları, sınavlı ve sınavsız öğrenci alacak genel liselerin kapasiteleri ve kayıtları, okul rehberlik ve özel eğitim hedefleri, öğrenci rehberlik hizmetlerinin önemi, Millî Eğitim Bakanlığımızın Bilim ve Sanat faaliyetleri çalışmaları, hayat boyu öğrenme çalışmaları, yürütülen faaliyetlerin genel değerlendirilmesi, yaz tatili döneminde yapım, bakım ve onarım çalışmaları, ilçelerdeki yatırımların takibi ve son olarak 20222023 eğitim öğretim yılında yapılması planlanan ortak sınavlar hakkında görüşmeler yapılmıştır.”

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