Erzincan'da sağanak sele dönüştü



Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da kısa süreli etkili olan sağanak sonrası oluşan sel suları ile çok sayıda araç sürüklendi. Yaşamı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı.

Erzincan´da akşam saatlerinde etkili olan dolu, bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, sel suları araçları önüne kattı. Yağış nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanırken, Başpınar Mahallesi'nde bazı ev, iş yeri ve tarım arazileri su altında kaldı. Bölgeye AFAD, belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas ile Belediye Başkanı Bekir Aksun da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan, yaylalarda mahsur kalan vatandaşları için ise AFAD ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Kentte yağış etkisini sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-06-09 21:00:15



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