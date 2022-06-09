Caddeler sel sularıyla doldu, vatandaşlar çekiciyle karşıya geçebildi

Erzincan'da etkili olan sağanak yağış sele neden olurken, bazı yollar, köy evleri ve ahırlar sular altında kaldı. Şehir merkezinde sel sularıyla olan caddelerde vatandaşlar çekici üzerinde karşıdan karşıya geçebildi.
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu. Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokakların yanı sıra merkeze bağlı Kurutilek Mahallesi ile Başpınar köyündeki çok sayıda ev ve ahır sular altında kaldı.
Erzincan merkezde Ordu caddesi de selden zarar görürken vatandaşlar çekici üzerinde karşıdan karşıya geçebildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.