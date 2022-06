Vali Makas: can kaybımız yok

Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN, (DHA)-YAŞANAN sel felaketinin ardından Erzincan Valisi Mehmet Makas, can kaybı olmadığını ve hasar tespit çalışmalarına başladıklarını söyledi.AFAD Erzincan il binasında bir basın toplantısı düzenleyen Vali Makas: "Erzincan il merkezimizi kuzey yönü ile çevreleyen Keşiş dağlarına yoğun bir yağmur ve dolu yağışı oldu. Bundan kaynaklı ufak çaplı da olsa bir sel felaketi yaşadık. Özellikle il merkezimize bağlı Başpınar ve Kurutilek mahalleleri başta olmak üzere hem konutlarda hem tarımsal alanlarda zarara sebep olan bir sel felaketi yaşadık. Bu sel felaketinde sevindirici olan taraf her hangi bir can kaybımız yok. Ancak maddi kayıplarımız var. Maddi kayıplar bağlamında özellikle Başpınar ve Kurutilek mahalleleri başta olmak üzere konutlara su basması şeklinde zararlarımız var. Yine hayvan ağıllarının dağılması ve yine tarım arazilerine sel basması tarzında zararlarımız var. Tüm ekiplerimizle beraber belediyemiz başta olmak üzere özel idare, DSİ, karayolları ve AFAD ekiplerimiz ile beraber sahadaydık. An itibari ile hem yağmurun kesilmesi hem de alınan tedbirler neticesinde süre gelen bir sel olayı devam etmemektedir. Başpınar mahallesinde evleri zarar gören vatandaşlarımızdan akrabalarının yanına tahliye olanlarımız var. Kamu misafirhanelerinde misafir ettiklerimiz var. Ancak altyapı bağlamında hem il merkezimiz de hem bu iki mahallemizde sıkıntılarımız var. Bu içme suyu elektrik değil de yol hasarları, konut ve iş yeri hasarları şeklinde cereyan etti. İnşallah yarın itibariyle hem sel yataklarında DSİ başta olmak üzere makineli tüm kurumlarımı gerekli hizmetleri verecekler. Gece boyunca da çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Her türlü zarar ziyan tespitini yapacaklarını belirten Vali Makas, "Hem tarımsal alan bağlamında hem de vatandaşımıza ait konutlar bağlamında Ankara AFAD Başkanlığımızla ve Bakanlığımızla da koordinasyon içerisindeyiz. Tarım Bakanlığımızla koordinasyon içerisindeyiz. Konut ve sabit yapılar bağlamında da zararlarımızla ilgili AFAD Başkanlığımız gerekli desteği verecek. Bakanlığımız gerekli desteği verecek. Bölge milletvekillerimiz de konuları takip ediyorlar. Tarım alanları ve hayvan potansiyelimiz bağlamında gördüğümüz zararları da inşallah Tarım Bakanlığımızın marifetiyle gidermeye çalışacağız. Can Erzincanlı hemşerilerimiz geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cana gelmemesi bizim için sevindirici. Malumunuz iklim değişiklikleri bütün dünyada olmak üzere bizim coğrafyamızı da etkiliyor. İnşallah tedbirlerimizi alarak en az zararla bu iklim değişikliğine adapte olmaya çalışacağız. Ben tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tüm personelimize de teşekkür ediyorum" dedi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-06-10 03:30:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.