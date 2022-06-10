Doğu Anadolu’da sağanak etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr batı ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde beklenen sıcaklıklar; Erzincan’da 30, Erzurum ve Bayburt’ta 25, Ardahan ve Kars’ta 22, Ağrı’da 23, Iğdır’da 24 derece olması öngörülüyor.

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