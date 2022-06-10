Erzincan'da sel sonrası cadde ve sokaklar temizleniyor



Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan dolu ve sağanak sonrası cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlatıldı.

Kentte dün akşam saatlerinde dolu, ardından sağanak etkili oldu. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, sel suları araçları önüne kattı. Bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Başpınar Mahallesi'nde bazı ev, iş yeri ve tarım arazilerinde su baskını yaşandı. Bölgeye AFAD, belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Vali Mehmet Makas, herhangi bir can kaybının olmadığını, hasar tespit çalışmalarının da başladığını belirtti.

İŞ MAKİNELERİ TEMİZLİYOR, İTFAİYE YIKIYOR

Kent merkezinde sabahın ilk ışıkları ile birlikte temizlik çalışması başlatıldı. Cadde ve sokaklarda biriken kum ve çakıllar, iş makinesi ve kamyonlarla şehir dışına taşıyor. Erzincan Belediyesi, İl Özel İdaresi, DSİ ve diğer kurumlara ait iş makineleri ile temizlenen cadde ve sokaklar itfaiyeye ait arazözlerle de yıkanıyor.

Bu arada DSİ Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri, sel sularının aktığı dere yatakları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Başpınar Mahallesi´ndeki Vasgirt ile Kurutilek derelerini temizliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-06-10 11:04:42



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