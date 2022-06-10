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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Erzincan’da partililerle buluştu

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç Erzincan'da partililer ile bir araya gelerek erken seçim çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Erzincan’da partililerle buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç Erzincan’da partililer ile bir araya gelerek erken seçim çağrısında bulundu.
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erzincan’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ile İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Erzincan İl Başkanlığı binasında partililer ile birlikte bir basın açıklaması gerçekleştirerek erken seçim çağrısında bulundu. İlk olarak selamlama konuşması gerçekleştiren CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, daha sonra sözü Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’a bıraktı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise konuşmasına Erzincan’da yaşanan sel afeti sonrası geçmiş olsun dileklerinde bulunmasıyla başladı. Öztunç, “Milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte Tunceli’de saha çalışmasının ardından Erzincan’a geldik. İliç’te bir program yapacağız. İliç’te bulunan altın ocağı ile ilgili ve siyanür havuzlarıyla ilgili bir çalışma yapacağız. Bu vesile ile Erzincan’a geldik. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dün akşam bir sel yaşandı. Az önce sokaklarda, caddelerde gördük. Gerçekten de, belli ki yukarıdan çamurlar gelmiş ve şehri bir miktar etkilemiş. Başpınar, Akyazı, Kurutilek ve Işıkpınar mahalleleri bu durumdan olumsuz etkilenmişler. Can kaybının olmaması bizim için sevindirici, mutluluk verici. Ben bir kez daha hem buralarda yaşayan yurttaşlarımıza hem de tüm Erzincanlılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Küresel ısınmadan kaynaklanıyor bu tip durumlar. Maalesef küresel ısınma nedeniyle bakıyorsunuz, yaz ayının ortasında seller oluyor. Geçen sene hatırlarsanız Sinop’ta, Kastamonu’da yaşanan seller de can kayıpları olmuştu. Çok ciddi sorunlar meydana gelmişti. Bunların temel sebebi küresel ısınmadır. Küresel ısınmaya karşı dünya teyakkuzda, harekete geçmiş durumda. Türkiye maalesef bu konu da fazla adım atmıyor. Paris İklim Anlaşması TBMM’de kabul edildi, onaylandı ama sadece kâğıt üzerinde kaldı. Gerisi gelmedi” dedi.
Öztunç, konuşmasına ekonominin düzelmesi için sandığa gidilmesinin gerektiğini vurgulayarak sözlerine devam etti. Erken seçim çağrısında bulunan Öztunç, “Ekonomi iyi durumda değil. Her gün her şeye zam geliyor. Dün akşam Bakan Nebati yeni bir model açıkladı. Dolar biraz indi aşağıya. 1 lira kadar indi aşağıya dolar. 1 lira indiğinde kimler yüksekten sattı, indikten sonra kimler yeniden döviz aldı. Bizim iktidarımız da bunlar açıklanacak, araştırılması yapılacak. Ekonomiyi düzelteceğiz diye yeni bir model açıklıyorlar, yaklaşık yarım saat sonra dolar da bir düşme oluyor ve tekrar aynı yere çıkıyor. Testi kırılmış su tutmuyor. Ekonomi artık dikiş tutmuyor. Böyle modellerle falan ekonomi düzelmez. Bu ekonominin düzelmesinin tek bir yolu var, o da sandık. Millete gitmek gerekiyor. Millet hakemdir. Millete gideceğiz, hakeme gideceğiz ve diyeceğiz ki; sen belirle kardeşim yeni iktidarı. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bir ekonomik kriz olduğu zaman seçime gidilmiş, seçimler yapılmıştır. 2002’de de kriz vardı, seçime gidildi ve rahatlama oldu. Yine bu krizden çıkışın tek yolu sandıktır, seçimdir” diye konuştu.
CHP heyeti, konuşmaların ardından dün yaşanan sel sonrası hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere ve akabinde İliç’te bulunan maden ocağına gitmek üzere kara yoluyla harekete geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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