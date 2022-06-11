Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Erzincan ve Bayburt çevreleri ile Erzurum’un kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji ekiplerince yapılan uyarılarda, beklenen yağışlarda yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel doğu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması bildirildi.

Afetlerden korunma yöntemleri hatırlatıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi aracılığıyla yaptığı duyurunun yanı sıra, vatandaşlara doğal afetlerden korunma yöntemleri de hatırlatıldı. MGM’nin aktardığı bilgilerde, selden önce hazırlıklı olunması gerektiği ifade edilerek yaşanabilecek sel afeti durumunda; “Evde değerli eşya ve önemli belgeleri yüksek yerlere kaldırın. Varsa afet ilk yardım çantasını yanınıza alın. Zarara yol açabilecek ya da zarar görebilecek eşyaları içeri alın. Su kaynakları kirlenebileceğinden, yedek içme suyunuzun olduğundan emin olun. Suyun evi terk ettiği her yerden içeri de girebileceğini hatırlayın. Kum torbaları temin edin. Selin kullanabileceği ark, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durun. Açık alandaysanız en yüksek cisim siz olmayacak şekilde tepeye çıkın” hatırlatmasında bulunuldu.

Yıldırımlardan korunma yöntemlerinin de yer aldığı açıklamada; “Yıldırım oluşmasında meteorolojik şartların yanı sıra yer yüzeyinin durumu da çok önemlidir. Yüksek binalar, ağaçlar ve metalik eşyalar gibi iyonlaştırıcı malzemeler yıldırım oluşumu için uygun koşullar hazırlarlar. Can ve mal kaybını en aza indirebilmek için bu hususlara dikkat edilmelidir; Yüksek bina ve yapılarda (minare gibi) paratoner (yıldırımsavar) kullanılmalı. Yıldırım riski olan havalarda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı. Metalik eşyalardan uzak durulmalı ancak otomobillerin lastikleri yalıtkan olduğu için otomobil içleri güvenli yerlerdir. Açık arazide iseniz yere çömelerek oturun, kesinlikle yere yatmayın. Su üzerinde iseniz derhal karaya çıkmaya çalışın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Açık arazide gruplar halinde durmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin mümkün olduğunca kullanmayın” ifadelerine yer verildi.

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