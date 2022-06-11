Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemede bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemede bulundu

DHA

Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemede bulundu


Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, 9 Haziran´da sel felaketinin yaşandığı Erzincan´da incelemelerde bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, sel felaketinin meydana geldiği Erzincan´da incelemelerde bulundu. Artvin´in Yusufeli ilçesinden uçakla Erzincan´a gelen Kirişci ve Yıldırım, Vali Mehmet Makas´tan sel felaketiyle ilgili bilgi aldı. Selden zarar gören köy ve mahallelerde incelemelerde bulunan Kirişci ve Yıldırım, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başpınar köyünde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Vali Mehmet Makas, selin ardından devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini söyledi. Makas, "2 gündür bölgede sel felaketiyle mücadele bağlamında devletimiz bütün imkanlarıyla burada. 165 iş makinasıyla destek veren Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere özel idaremize belediyemize ve bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımız AFAD kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaynaklarından aktarımlar sürüyor" dedi.
'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ'
Yaşanan sel felaketi sebebiyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, can kaybının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyledi. Devletin bütün unsurlarının çabalarına, kendilerinin de DSİ olarak katkı sağladıklarını ifade eden Kirişci, "Derdimiz, tasamız vatandaşımızın acılarını, sıkıntılarını, yaşadıklarını bir an önce normale döndürmek. Burada dikkat etmemiz gereken hususlar var. İklim değişikliği diyoruz, bu iklim değişikliğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Yaşanan hadise aslında iklimdeki değişimi de ortaya koyuyor. Vatandaşlar olarak daha dikkatli ve meteorolojinin uyarılarına karşı teyakkuzda olmalıyız diye belirtmek istiyoruz. Vatandaşımızın yanındayız ve yaralarını sarmanın gayreti içindeyiz" diye konuştu.
'BÜYÜK BİR FELAKET ÖNLENDİ'
Erzincan´da 2 gün önce Başpınar, Kurutilek köyü ve şehir merkezini etkisi altına alan yağış nedeniyle sel felaketi yaşandığını belirten AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ise şunları söyledi:
"Rabbimize hamd ediyoruz can kaybı yok. Can kaybı geri gelmez ama kaybolan mal yerine konur. Bugün örneğin Ankara´da benzeri bir sel felaketi yaşandı, orada can kaybımız var. Bir vatandaşımız vefat etti. Ankaralılara geçmiş olsun diyoruz. Erzincanlı tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz. İlk andan itibaren valimiz, belediye başkanımız, il başkanımız, milletvekillerimiz seferber oldular. Tabii DSİ burada çok büyük bir sorumluluk aldı. Bütün iş makinelerini, kimin elinde ne varsa tüm imkanlar birleştirildi. Bu selin zararlarını hafifletmek ve selin yönünü değiştirerek meskun mahallere gitmesinin önüne geçildi. Büyük bir felaket, olağanüstü gayretle halledilmiş oldu. Dün, bugün hummalı çalışma var. 165 iş makinası var çalışmalar devam ediyor, bir yandan da hasar tespitleri yapılıyor. Devletimiz hemşehrilerimizin yanındadır. Yaralar sarılmaya başlanmıştır. Valilik emrine gerekli kaynak gönderilmeye başlanmıştır. Bundan sonra bize düşen görev sadece olay olduktan sonra hızla hareket edip zararı azaltmak değil, bu olay olmadan daha sorumlu davranacağız. Menfezlerin üzerini kapatmayacak, köprülerin altına büz koymayacağız. Selin yatağının tertemiz olmasını sağlayacağız, sel ağzına bina yapmayacağız. Bunlara dikkat edeceğiz. İnşallah bu çalışmalar acil müdahaleler tamamlandıktan sonra bunların da planlaması yapılması gerekiyor. Evi yıkılan, hasar gören, ahırıydı, deposuydu hasar gören 3-4 vatandaşımız var, onların da her türlü zarar ziyanı tazmin edilecek. Genel anlamda oluşan zarar ziyan için devlet bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumda gereği yapılacak."
Kirişci ve Yıldırım, açıklama sonrası Başpınar köyünde evi hasar gören bir vatandaşı ziyaret etti. Kirişci ve Yıldırım, şehir merkezindeki yapılan temizlik çalışması bölgesinde bilgi aldı. Yıldırım, incelemeleri sonrası Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyündeki evine giderken, Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ise kent merkezinde kaldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2022-06-11 21:57:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Binali Yıldırım ve Bakan Kirişci, Erzincan’da sel afetinin yaşandığı mahallede incelemelerde bulundu Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "İklim değişikliğini bir türlü anlamakta güçlük çekiyoruz”
YEREL HABERLER Binali Yıldırım ve Bakan Kirişci, Erzincan’da sel ...
Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da sel bölgesinde incelemede bulundu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Kirişci ve AK Parti'li Yıldırım, Erzincan'da ...
Prof. Dr. Akpınar: Dere yatakları günümüz koşullarına uygun değil
YEREL HABERLER Prof. Dr. Akpınar: Dere yatakları günümüz koşullarına ...
Prof. Dr. Akpınar: “Tehlike devam ediyor, önlem alınması gerekiyor”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Akpınar: “Tehlike devam ediyor, önlem ...
Selden etkilenen çiftçilerin yaraları sarılacak
YEREL HABERLER Selden etkilenen çiftçilerin yaraları sarılacak
Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Erzincan’da partililerle buluştu
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Erzincan’da ...
Başhekim olarak atanan Doç. Dr. Kuyrukluyıldız, göreve başladı
YEREL HABERLER Başhekim olarak atanan Doç. Dr. Kuyrukluyıldız, ...
Erzincan'da sel sonrası cadde ve sokaklar temizleniyor
YEREL HABERLER Erzincan'da sel sonrası cadde ve sokaklar ...
Erzincan’da sel felaketinin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Erzincan’da sel felaketinin yaraları sarılıyor
Erzincan polisinden özverili çalışma
YEREL HABERLER Erzincan polisinden özverili çalışma
Doğu Anadolu’da sağanak etkisini sürdürecek
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da sağanak etkisini sürdürecek
Vali Makas: can kaybımız yok
YEREL HABERLER Vali Makas: can kaybımız yok
Caddeler sel sularıyla doldu, vatandaşlar çekiciyle karşıya geçebildi
YEREL HABERLER Caddeler sel sularıyla doldu, vatandaşlar çekiciyle ...
Erzincan'da sağanak sele dönüştü
YEREL HABERLER Erzincan'da sağanak sele dönüştü
Erzincan’da sel felaketi, kent adeta sular altında kaldı Cadde ve sokaklar sular altında kaldı, iş makineleri gelen ihbarlara yetişemez duruma geldi
YEREL HABERLER Erzincan’da sel felaketi, kent adeta sular altında ...
Erzincan’da sağanak sele dönüştü Sel yolları kapattı, yaylalarda mahsur kalanlar kurtarılmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER Erzincan’da sağanak sele dönüştü Sel yolları kapattı, ...
İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu sene sonu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu sene sonu ...
Erzincan Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışacak 80 işçinin yerleri belirlendi
YEREL HABERLER Erzincan Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışacak 80 ...
Erzincan’da kanser erken tanı eğitimi
YEREL HABERLER Erzincan’da kanser erken tanı eğitimi
Erzincan’da huzur uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da huzur uygulaması yapıldı
Yağışlar yüz güldürüyor, hububatta rekolte artışı bekleniyor
YEREL HABERLER Yağışlar yüz güldürüyor, hububatta rekolte artışı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.