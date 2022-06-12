Trafik polisinden kaplumbağaya yardım eli

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Erzincan’da devriye görevi yapan trafik ekibi, kara yolunda bulunan kaplumbağaya yardım eli uzatarak ezilmekten kurtardı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ErzincanSivas karayolu Yalnızbağ mevkiinde devriye görevi esnasında yolun kenarında duran kaplumbağayı fark etti. Trafik polisleri duyarlılık göstererek yol kenarından karşıya geçmek isteyen kaplumbağayı alarak araziye bıraktı. Yoldaki kaplumbağayı ezilmekten kurtaran polislerin örnek davranışı seyir halindeki sürücüler tarafından takdir topladı.

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