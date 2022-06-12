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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemaliye’de mikrogirişimci kadınlara arıcılık kredisi verilmeye başlandı

İHA

Kemaliye’de mikrogirişimci kadınlara arıcılık kredisi verilmeye başlandı

Arı Gibi Çalışan Mikrogirişimci Kadınlar Projesi dahilinde, Erzincan’ın Kemaliye İlçesinde Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonunda arıcılık eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim sonrasında mikrogirişimci kadınlara arıcılık kredisi verilmeye başlandı.
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ajlan Sunay “İlkay Sunay Arı Gibi Çalışan Kadınlar Projesi” eğitim toplantısında şu hususlara değindi:
“Annem İlkay Sunay’ın projesi olan Arı Gibi Çalışan Kadınların, Kemaliye ve Arapgir’de başlatılmasının sebebi, buranın babamın, Necdet Sunay’ın yani bizim memleketimiz olmasıdır. Babaanem bir rol model mikrogirişimciydi. El işleri yaparak çocuklarını yetiştirmiştir. En sevdiğim hikâye ise: Babasının tehcirde yardım ettiği bir ailenin oğlunun ona devasa bir miktar pamuk hediye etmesiyle babaannem, bu pamuğu iplik yaparak dokuyup İstanbul’a satmış ve bu parayla bir yıl geçinmişler. Babaannem eğer hayatta olsaydı, kesinlikle mikrokredi kullanırdı. Bal üreteceğiz”
Arı Gibi Çalışan Mikrogirişimci Kadınlar Projesinin fikir önderi ve finansal destekçisi İlkay Sunay törende şunları belirtti:
“Benim arıbal sevdam küçük yaşta harita subayı olan babamla araziye çıktığım zaman başladı. Arıların çalışkanlığı, her çiçekten aldıklarını insanların sağlığı, doğanın kendini yenilemesi için bir emekçi gibi çalışmaları beni çok etkiledi. Arılar oldukça bizim de hayatımız devam edecektir. Siz mikrogirişimci arıcı kadınlar doğaya, üretime ve ailesine saygılı sizler Türkiye’ye bereketi getireceksiniz. Yolunuz açık, emeğinizin karşılık bulmasını dilerim.”
Eğitimde konuşma yapan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Kurucusu ve Türkiye’de Mikrokredinin Öncüsü Prof. Dr. Aziz Akgül ise, “Arı Gibi Çalışan Mikrogirişimci Kadınlar Projesine maddi manevi destek sağlayan Sunay ailesine şükranlarımı sunarım. Bugün itibariyle dar gelirli kadınların ekonomik hayata dâhil olmaları için sağlamış olduğumuz ve küçük bir sermaye olan mikrokredi desteği 1 milyar 350 milyon lirayı aştı. Türkiye Grameen Mikrofinans Programı 65 il 95 şubede aktif olarak 45 bin’den fazla dar gelirli kadına mikrokredi desteği sağlamaktadır. Sermaye desteği bulamayan kadın girişimcileri desteklemeliyiz. İşsizliğin ve yoksulluğun azaltılması amacıyla mikro tedbirlerin de alınması gerektiğini de unutmamalıyız. Alınacak olan mikro tedbirler hayvancılıktan tarıma tüm iş alanlarında olmalıdır.” diye konuştu.

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