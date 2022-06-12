Baroda meslek içi eğitim semineri

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan Barosu tarafından "Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, İmar Davaları” konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

Baro Başkanı Adem Aktürk, “Baromuzun ev sahipliğinde "Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, İmar Davaları” konulu meslek içi eğitim seminerini yoğun katılım ile gerçekleştirdik. Güzel sunumu ve paylaştığı kıymetli bilgiler için Prof. Dr. Zehreddin Aslan ve Av. Ali Rıza İlgezdi'ye teşekkür ederiz. Meslektaşlarımızın bilgilerine, deneyimlerine ne kadar katkı sunabilirsek bizler için büyük mutluluk kaynağı olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.