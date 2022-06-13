Minik öğrencilere suçtan korunma yöntemleri anlatılıyor

Erzincan'da polis ekiplerince, kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile çocuk polisinin görevleri konularında ana sınıfı öğrencileri bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde yürütülen "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi Erzincan'da da devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince 2021/2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde planlanan program doğrultusunda; Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan Fevzi Efendi İlkokulu ziyaret edilerek, okulda eğitim gören anasınıfı ve 3. sınıf öğrencileri bilgilendirildi. Öğrencilere kişisel güvenlik tedbirleri, genel asayiş konuları, trafik kuralları ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konuları hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Projede özellikle bağımlılık yapıcı maddelerin birey ve topluma zararları, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gibi konularda bilgilendirmeler yapılıyor. Bağımlılık ve çocukların suçtan korunması konusunda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Minik öğrenciler de eğitimin verimli geçtiğini söyleyerek daha dikkatli olacaklarını belirttiler ve eğitim veren polislere teşekkür ettiler.

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