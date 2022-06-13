Sağlık Müdürü Tekin hastanede incelemelerde bulundu

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne yeni atanan Dr. Cihan Tekin Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek incelenmelerde bulundu.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne geçtiğimiz günlerde atanan ve görevine hızlı bir şekilde başlayan Dr. Cihan Tekin Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek burada incelemelerde bulundu. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve hastane yöneticilerinin eşlik ettiği ziyarette, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, poliklinikleri ziyaret ederek uzman hekimlerle bir süre sohbet etti. Yöneticilerden bilgi alışverişinde bulunan Tekin şikayetler de yerinde dinlendi.

İl Sağlık Müdür Tekin, ziyareti esnasında muayene olmaya gelen hastalarla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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