Çağlayan İlkokulu 2021-2022 eğitim öğretim yılı yılsonu şenliği gerçekleştirildi

Çağlayan İlkokulu 20212022 eğitim öğretim yılı yılsonu şenliği İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün katılımıyla kutlandı.
Yılsonu şenliğinde okuma bayramı kutlaması yapıldı. Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Böylesi anlamlı etkinlikler gerçekten çok önemli çünkü yıl boyunca biriken yorgunluklar atılıyor, emeklerinin karşılığını almanın coşkusu tüm bu yorgunlukları unutturuyor. Okuma bayramları bizim hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konudur. Çocuklarımız ailesinden gördüklerini okula, okulda öğrendiklerini de hayatına uyguluyor. Bu ikisi bir arada olunca gelecek nesiller için çok ama çok umutlu oluyoruz." dedi.
Öğrencilerin hem eğlendiği hem de izleyenleri tebessüm ettirdiği eşsiz dans gösterilerinden sonra, "Anneler Okuyor Projesi"ne katılan annelere teşekkür belgeleri verildi.
Ayrıca satranç turnuvasında dereceye giren öğrenciler de hediyelerini aldı. Çeşitli ikramların yapıldığı, konser ve davulzurna eşliğinde kutlamalarla devam eden program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
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