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Erzincan’da 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı.

Konuya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erzincan'da bir kamyonda yapılan aramada 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildiği belirtilerek şüpheli 3 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

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