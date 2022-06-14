Kamyonda, kartonlar arasındaki 23 kilo eroine 3 tutuklama 



Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, polisin şüpheyle durdurduğu kamyonda, karton kutular arasına gizlenen 23 kilo 767 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi ise tutuklandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyazı uygulama noktasında durdurduğu, H.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan kamyonda arama yaptı. Polis, kamyon kasasında yüklü kartonlar arasına gizlenen 46 paket halinde 23 kilo 767 gram eroin buldu. H.K. gözaltına alınırken, polis sürdürdüğü operasyonda, uyuşturucu ile ilgisi olduğunu belirlediği A.Y.'yi de Tokat'ta yakaladı. A.Y.´nin evinde yapılan aramada, eroin paketlemede kullanıldığı belirlenen pres makinesi ele geçirildi. Polis, uyuşturucuyla ilgili İstanbul'da ise S.A.´yı yakalayarak, Erzincan'a getirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., A.Y. ve S.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-06-14 09:46:59



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