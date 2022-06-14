Polis ekipleri okul çevreleri ve servis araçlarını denetledi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması” yapıldı.

Okul çağındaki çocuk ve gençleri; başta uyuşturucu maddeler olmak üzere narkotik ve asayiş suçlarından korumak, eğitim ve öğretimlerini güvenli bir ortamda sürdürmelerini sağlamak, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak maksadıyla, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Erzincan genelinde, eğitim kurumları/okulların yakın çevresinde faaliyet gösteren umuma açık yerleri kapsayan “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetim Uygulaması” gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Çocuk, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, KOM, TEM, Çevik, Siber ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine/Amirliklerine bağlı birimlerden personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada; 129 okul çevresinde, 5 internet salonu, 16 oyun salonu, 71 kahvehane, 1 iddia bayi, 54 büfe vb. yer, 1 içkili yer, 21 metruk bina, 86 park ve bahçe, 77 okul servis aracının denetlendi. Ayrıca, bin 64 şahsın incelendiği sorgulamalarda ise herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Okulların çevresinde yaptığımız denetim uygulamaları 20212022 eğitim öğretim dönemi içerisinde birimlerimiz tarafından aralıksız olarak yürütülecektir” denildi.

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