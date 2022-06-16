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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis ekipleri semt pazarında KADES hakkında bilgi verdi

İHA

Erzincan'da polis ekipleri, semt pazarında kadınlara aile içi şiddet ve KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Polis ekipleri semt pazarında KADES hakkında bilgi verdi

Erzincan’da polis ekipleri, semt pazarında kadınlara aile içi şiddet ve KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Halitpaşa Mahallesi Sılbıslı Salih Caddesi üzerine kurulan semt pazarındaki esnaf ve vatandaşlara (Kadın Destek Uygulaması) KADES hakkında bilgilendirdi. Pazar yerindeki kadınlara da tek tek bilgi veren polis ekipleri, semt pazarında yaptığı çalışmada KADES hakkında tanıtım broşürü dağıtarak, aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirmede bulunarak, aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda bilgi paylaştı.
Ayrıca, polis ekipleri tarafından pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık hakkında da bilgilendirme yapılarak, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan broşür ve Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne ait iletişim bilgileri bulunan kartvizit dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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