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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havaların ısınmasıyla koyun kırkma mesaisi başladı

İHA

Havaların ısınmasıyla koyun kırkma mesaisi başladı

Sıcak yaz aylarının kendini iyice hissettirmeye başladığı Erzincan’da, sürü sahipleri küçükbaş hayvanların kırkımına başladı. Önceden toplanıp satılan yünler, son dönemlerde yeterince ilgi görmediği için genellikle çöpe atılıyor.
Erzincan’ın küçükbaş hayvancılık da önemli merkezlerinden olan Akyazı Mahallesinde koyunların temizlenmesi, serinlemesi ve besicilikten elde edilen gelirin artırılması için yünlerin kırkılması sezonu başlandı. Her yılın mayıs ile haziran ayları arasında küçükbaş hayvanların daha sağlıklı gelişebilmeleri için kırkma dönemine başlayan hayvan yetiştiricileri verimi de bu sayede artırdıklarını söylüyorlar. Yaz mevsiminin kendini iyice hissettirip sıcakların artmaya başlamasıyla koyunların rahatlaması, et ve süt veriminin çoğalması için yapılan kırkma işlemi köylerde genelde imece usulü ile yapılıyor. Kırkılan yünlerin ise yalnızca hayvan sahiplerinin yorgan yastık yapımında kullanıldığını belirten yetiştiriciler, yünün ticari anlamda bir katkısının olmadığını ve genelde çöpe atmak durumunda kaldıklarını söylüyor.
"Sıcak yaz günlerinde koyunları ferahlatıyoruz"
Küçükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Mahmut Demirol, koyunların kırkıldığında hem ferahladığını hem de gelişimine katkı sağladığını belirterek, “Yıllardır hayvancılık mesleği ile uğraşıyorum. Şuan da kırkım işlemi yapıyoruz. Genelde yaz aylarında havanın sıcaklığından dolayı yapılıyor. Bunlar tabi yaylaya çıkan koyunlar için geçerli. Şuan da bizim kırktıklarımız ise kuzu. Kuzular yaz mevsiminde iki defa kırkılıyor. Bunun sebebi de, aşırı sıcaklardan dolayı yününü erken uzatıyor ve terleme yapıyor. Hayvanlar ferahlasın diye de yılda iki defa yaz mevsiminde kırkıyoruz. Terleme çok oluyor hayvanlarda, mecbur rahatlaması için kırkıyoruz. Kırktığımız koyunlar daha fazla gelişim gösteriyor” dedi.
“Kırkılan yünler para etmiyor, çöpe atılıyor”
Üniversiten yeni mezun olarak stajyer avukatlık yapan ve arkadaşlarına kırkım işleminde yardımcı olmak için gelen Serkan Beydili ise kırkılan yünlerin çöpe atıldığını kaydetti. Beydili, “Şuan da kuzu kırkım işlemi yapıyoruz. Kuzuların kırkımı yılda iki defa yapılır. Kuzu kırkımı, kuzuların gelişmesi açısından önemli bir işlem, kuzuların gelişimini 23 kat daha fazla artırdığı için bizler de kuzu kırkımı yapıyoruz. Yazın başladığında, bir de sonbahara doğru iki defa yapılıyor. Kuzunun besi süresine bağlı. Kırktığımız yünleri maalesef çöpe atmak durumunda kalıyoruz. Eskiden kullanılıyordu yorgan, yastık yapımında bunlar. Maalesef şuan çöp olmak durumunda kalıyorlar. İplik yapımında, yorgan yapımında, yastık yapımında genelde kullanılırdı. Biz kendimize yorgan, yastık yapımında yine kullanıyoruz. Annelerimiz kullanmaya devam ediyor ancak ticari anlamda bir katkısı yok. Kendimiz kullandığımızı alıp geri kalanı çöpe atmak durumunda kalıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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