Başpınar’da selden zarar gören içme suyu hattı yenileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başpınar’da selden zarar gören içme suyu hattı yenileniyor

İHA

Başpınar’da selden zarar gören içme suyu hattı yenileniyor

Erzincan’da selden zarar gören içme suyu hatlarının bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri Başpınar Mahallesi’nde içme suyu hattını yeniliyor.
Başpınar Mahallesinde olumsuz hava koşulları ve sel nedeniyle tahrip olan içme suyu borularında çalışma başlatıldı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda dağdan gelen isale hattı sel yatağından uzaklaştırıldı. Toplamda 2,5 km olan isale hattına 110 mm 16 atü P100 boruları çekiliyor. Yeni çekilen hat ile bundan sonra sel ve doğal afetlerden minimum şekilde etkilenecek. Ayrıca Başpınar Mahallesi’nde yaşanan sel sonrası su hattının tahrip olmasıyla ortaya çıkan su sorunu da 800 m seyyanen su çekilerek karşılandı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Bekir Aksun; “Şehrimizde yaşanan sel felaketinin ardından Başpınar Mahallemizde içme suyu hattı tahrip olmuş ve mahallemiz susuz kalmıştı. Sel felaketinin ardından ve çalışmalarımız sırasında vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına seyyanen su hattı çekerek mahallemizin su ihtiyacını karşıladık. Mahalleye gelen içme suyu isale hattını sel yatağından çıkararak yerine daha dayanıklı borular ile 2,5 km’lik yeni hat çekiyoruz. Çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayarak mahallemizin kullanımına sunacağız.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’da çobanın şüpheli ölümünde 1 tutuklama
YEREL HABERLER Erzincan’da çobanın şüpheli ölümünde 1 tutuklama
Erzincan’da 41 bin 517 öğrenci karne heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Erzincan’da 41 bin 517 öğrenci karne heyecanı yaşadı
Erzincan’da ilaçlama ekipleri iş başında
YEREL HABERLER Erzincan’da ilaçlama ekipleri iş başında
Erzincan’da 2 yaşındaki çocuk suda boğuldu
YEREL HABERLER Erzincan’da 2 yaşındaki çocuk suda boğuldu
Erzincan polisi suç ve suçluya geçit vermiyor Erzincan’da 15 günde 118 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Erzincan polisi suç ve suçluya geçit ...
Havaların ısınmasıyla koyun kırkma mesaisi başladı
YEREL HABERLER Havaların ısınmasıyla koyun kırkma mesaisi başladı
Erzincan’da güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi
YEREL HABERLER Erzincan’da güvenlik korucularına hizmet içi eğitim ...
Munzur Dağlarında iç ısıtan görüntü; Dağ keçileriyle inek sürüsü bir arada
YEREL HABERLER Munzur Dağlarında iç ısıtan görüntü; Dağ keçileriyle ...
Kırsalda yaşayan vatandaşlar keneye karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Kırsalda yaşayan vatandaşlar keneye karşı ...
Yazılı basının kaderi genel kurula kaldı
YEREL HABERLER Yazılı basının kaderi genel kurula kaldı
Polis ekipleri semt pazarında KADES hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Polis ekipleri semt pazarında KADES hakkında bilgi ...
Arama kurtarma köpeği Bulut, yaş pasta kesilerek emekli edildi
YEREL HABERLER Arama kurtarma köpeği Bulut, yaş pasta kesilerek ...
Yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle pekmez yapımı
YEREL HABERLER Yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle pekmez ...
EBYÜ ile Hacettepe Üniversitesi, YÖK Anadolu Projesi'nde tıp alanında yapılanlar değerlendirildi
YEREL HABERLER EBYÜ ile Hacettepe Üniversitesi, YÖK Anadolu ...
Erzincan Fen Lisesi Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Erzincan Fen Lisesi Bilim Fuarı açılışı ...
EBYÜ’de “Uluslararası Öğrencilerle Buluşma” toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER EBYÜ’de “Uluslararası Öğrencilerle Buluşma” ...
Erzincan'da 2022 Mayıs ayında 238 konut satıldı
YEREL HABERLER Erzincan'da 2022 Mayıs ayında 238 konut satıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.