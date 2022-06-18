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Erzincan’da, Hastane Öncesi Obstetrik Aciller Eğitici Eğitimi verildi

İHA

Erzincan’da, Hastane Öncesi Obstetrik Aciller Eğitici Eğitimi verildi

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde “Hastane Öncesi Obstetrik Aciller Eğitici Eğitimi” düzenlendi.
Merkezde bulunan özel bir otelde gerçekleştirilen eğitim programı, Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Yusuf Üstün’ün açılış konuşmaları ile başladı. İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi koordinasyonunda 14 eğitmen ile 24 kursiyere, birinci gün teorik konuların anlatılması ve ikinci günde pratik uygulamalar ile eğitim tamamlandı.
Düzenlenen eğitim programında katılımcılara, “Bir ülkenin anne ölüm oranı ve bebek ölüm hızı önemli sağlık göstergeleridir. Sağlık hizmeti sunumunun tüm basamaklarında anne ve bebek sağlığının korunması kritik önem taşımaktadır. Düzenlenen eğitimle, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin sunumunda personelin; ambulansta veya evde sağlıklı doğum eylemini gerçekleştirmesi, yeni doğanın ilk bakımı ve gebelerin transportunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır” denildi.
Programa, Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ile Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Yusuf Üstün’ün yanı sıra Prof. Dr. Ali Turhan Çağlar, Prof. Dr. Şevki Çelen, Prof. Dr. Merih Çetinkaya, Uzm. Dr. Sema Sanisoğlu, Uzm. Dr. Selma Karaahmetoğlu, Uzm. Dr. Nilüfer Akgün, Uzm. Dr. Seval Yılmaz Ergani, Dr. Nilüfer Emen, Hemşire Kadriye Çelik ve ATT Filiz Karslı eğitimci olarak katıldı.

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