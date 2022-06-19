Baroda meslek içi eğitim semineri

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Erzincan Barosunda “Uyuşturucu Suçları" konulu meslek içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, “Baromuzun ev sahipliğinde uyuşturucu suçları konulu meslek içi eğitim seminerini yoğun katılım ile gerçekleştirdik. Güzel sunumu ve paylaştığı kıymetli bilgiler için Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Talip Bakır'a teşekkür ederiz. Meslektaşlarımızın bilgilerine, deneyimlerine ne kadar katkı sunabilirsek bizler için büyük mutluluk kaynağı olacaktır.” dedi.

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