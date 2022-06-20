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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da bal üreticilerine şeker dağıtımı sürüyor

İHA

Erzincan’da bal üreticilerine şeker dağıtımı sürüyor

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü tarafından, Erzincan’da Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS)’ye kayıtlı ve desteklemeye tabi kovanı olan arıcılara, kristal toz şeker dağıtımı gerçekleştirildi.
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bakanlığımız tarafından Türk Şeker ve Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliği ile Arı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olup başvuran; 835 arı yetiştiricimize toplamda 216 ton şeker verilerek 80 bin kovana destek sağlanmıştı. Arı yetiştiricimize şeker desteği kaldığı yerden devam etmekte. Arı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olup başvuran; 620 kişi için toplamda 81 ton şeker tahsis edilmiştir. Bereketli olması dileğiyle.” ifadelerine yer verildi.

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