Erzincan’da trafik kazası: 5 yaralı

ErzincanErzurum kara yolunda otomobilin bariyerler çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 07. 30 sıralarından Erzincan Erzurum kara yolu Denizdamı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.C., idaresindeki 06 FAY 54 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptı.
Kazada 1’i çocuk sürücüyle birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.