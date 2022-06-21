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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erasmus projesiyle Tarım Meslek Lisesi öğrencileri yurtdışında eğitim aldı

İHA

Erasmus projesiyle Tarım Meslek Lisesi öğrencileri yurtdışında eğitim aldı

Erzincan’da “Avrupa Staj Yolculuğu” isimli Erasmus+ projesi çerçevesinde Tarım Meslek Lisesi’nden 6 öğretmen refakatinde 27 öğrencinin İtalya, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti’nde staj faaliyetlerine katılarak yurtdışında eğitim alması sağlandı.
Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje ekibi tarafından hazırlanan, “Avrupa Staj Yolculuğu” isimli Erasmus+ projesinin hareketlilik faaliyetleri tamamlandı. Öğretmenleri ile birlikte, Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Laboratuvar Hizmetleri alanlarından 9’ar öğrenci İtalya, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde eğitim aldı. Staj faaliyeti yanında öğrenciler, gittikleri ülkelerde sosyal ve kültürel faaliyetlere de katılım sağladı. Bu çerçevede öğrenciler; Venedik, San Marino, Viyana, Prag, Porto gibi şehirlerde çeşitli gezi ve etkinliklerle, farklı kültürleri tanıma, yabancı dil, girişimcilik ve yenilikçi becerilerini geliştirme imkânı elde ettiler.
Laboratuvar Hizmetleri alanından 9 öğrenci, 2 öğretmen refakatinde Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da pestisit ve gübre analizleri üzerine uygulamalı staj gördüler. Hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilerden Yusuf Koçak yaptığı açıklamada, Laboratuvarlarda kullanılan araç gereç ve cihazların kullanımı, pestisit ve gübre analiz yöntemleri hakkında bilgi sahibi olduğunu, analizlerde kullanılan cihaz ve yöntemlerle ilgili beceriler elde ettiğini, gübrelerin kullanıldığı deneme parsellerinde etki analizlerini gözlemlediğini, konu ile ilgili bilgi, beceri ve görgüsünün arttığını belirtti. Faaliyetlere katılan bir başka öğrenci Simge Dağdelen ise, “Ülkemizde uygulanan laboratuvar yöntem ve malzemelerinin yurt dışında kullanılanlarla eşdeğer. Okulda öğretilen yöntemlerin uluslararası düzeyde geçerli olduğunun farkına vardık. Mesleğine olan inancımı ve kariyer planımı olumlu yönde etkilendi” dedi.
Tarım alanından da 9 öğrenci, 2 öğretmen refakatinde İtalya’nın Rimini bölgesinde bağ hastalıkları ile mücadele ve önleme konusunda uygulamalı staj faaliyetine katıldı. Tarım alanında öğrenim gören Rıza Demir, tarımsal üretim konusunda özellikle bağ yetiştiriciliği konusunda çeşitli bilgi, beceri ve kazanımlar elde ettiğini, bağ hastalıkları ile mücadele konusunda hem önleyici uygulamaları hem de mücadele yöntemlerini uygulamalı olarak yapma şansı elde ettiğini, bilginin yanında uygulama pratiklerini ve becerilerini geliştirdiğini söyledi.
Hayvancılık alanından ise 9 öğrenci, 2 öğretmen refakatinde Portekiz’in Braga bölgesinde hijyen ve sanitasyon ile mastitis hastalığı tespit ve önleme konusunda uygulamalı staj gördüler. Burada staj gören öğrencilerden Mervenur Ateş de, hayvancılık işletmelerinde uygulanan hijyen ve sanitasyon yöntemleri konusunda bilgi, beceri ve kazanımlar elde ettiğini, mastitis hastalığı ile mücadele konusunda hem önleyici uygulamaları hem de mücadele yöntemleri konusunda uygulamalar yaptığını, konu ile ilgili becerilerini geliştirdiğini dile getirdi.
Gerçekleştirilen proje hakkında değerlendirme yapan Gül Celal Toraman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adem Güneş, “Okulumuz proje ekibi tarafından hazırlanan ve yürütülen Erasmus+ projelerinin öğrenci ve öğretmelerin mesleki kazanım ve yetkinliklerinin artırılmasına, yeni bir bakış açısı, fırsat ve tecrübe kazanmalarına katkı sağladığını, okul açısından ise proje kültürünü geliştirdiğini, okulun kurumsallaşması yanında, öğrenci ve velilerin mesleki eğitim algılarına olumlu katkı sağladığını düşünüyorum”

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