Erzincan’da belediye tarafından şehir genelinde başlatılan genel temizlik çalışmaları devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde ve mahallelerde çalışmaya devam ediyor. Ekipler, günlük olarak yapılan cadde, sokak, meydan süpürme ve evsel atıkların toplanması gibi işlerine ilave olarak, şehir genelinde tüm mahallelerde genel temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan temizlik çalışmalarıyla mahallelerde ot biçme, yol süpürme ve yıkama gibi birçok işlem gerçekleştiriliyor.

Şehir genelinde mahallelerde çalışmalar devam ederken yeşil alanlar yabani otlardan temizlenerek, görsel bakımdan daha iyi hale getiriliyor. Mahallelerde ibadethaneler, muhtarlıklar, park ve bahçeler gibi vatandaşların sık bulunduğu mevkilerde, temizlik ve bakım çalışmalarının kesintisiz şekilde sürdüren ekipler süpürme, yıkama ve mıntıka temizliği ve genel temizlik yaparak halkın kullanımına sunuyor.

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