Kaldırımda yürürken rüzgarın uçurduğu sac başına düştü 

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Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da şiddetli rüzgar sebebiyle bir binanın çatısından kopan sac parçası, kaldırımda yürüyen kadının üzerine düştü.

Olay, bugün saat 18. 30 sıralarında Erzincan merkez Ordu Caddesi´nde meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli rüzgar sebebiyle cadde üzerindeki 3 katlı binanın çatı kısmı zarar gördü. Binan çatısından kopan sac parçası, o sırada yolda yürüyen S.D.´nin (34) başına isabet etti. Yaralanan S.D. için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.D., tedavi altına alındı.

SACLAR UCTU

Kentte etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle Erzincan Belediyesine ait Esentepe Sosyal Tesislerinin inşaatında bulunan sac parçaları da uçarak çevreye dağıldı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-06-21 20:08:27



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