İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu toplantısı yapıldı

20212022 eğitim öğretim yılı İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Gün'ün başkanlığında başlayan toplantıda, pandemi sonrası ciddi ve gayretli çalışmaların yapıldığı 20212022 eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi yapıldı.

Temel eğitim düzeyi hedefleri ve özellikle okul öncesi okullaşma rakamları, "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi", ilkokulortaokullarımızda karşılaşılan sorunlar, okul kayıt alanlarının eokul sisteminde güncellenmesi, "Çevre Dostu 1.000 Okul Projesi" ile mesleki teknik eğitimde bakanlığın özellikle tarım alanında ciddi destekleri ele alındı. Mesleki ve teknik eğitime yönelik hedefler ve karşılaşılan sorunlar ele alınarak, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, 20222023 eğitim öğretim yılında mesleki teknik eğitime kayıtlar, açılacak alan ve dallar üzerine görüşmeler yapıldı.

Toplantıda 2022 yılı LGS ve YKS sınavlarının değerlendirilmesi yapılarak, sınav sonrası tercih ve danışmanlık hizmetleri konusunda hassasiyet gösterileceğinin altı çizildi. Sorunsuz geçen LGS ve YKS sınavlarında, öğrencilere sınav öncesi ulaştırılan kaynak kitapların bu başarıda büyük payı bulunmakta olduğu kaydedildi. Bakanlık tarafından 20212022 eğitim öğretim yılında temel eğitim de 5678 sınıflar ile ortaöğretim de 9101112 sınıfların tamamına kaynak kitap gönderilmiş olup, I. dönemde 48.560, II. dönemde 32.453 ve toplamda 81.103 adet yardımcı kaynak kitap dağıtıldı. Ayrıca yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinde her ay tüm eğitim kademelerine yönelik olarak yardımcı kaynak destek paketi yayınlanmakta. Yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer almakta.

Destekleme ve yetiştirme kurslarının genel değerlendirilmesi yapılmış olup yaz okulu ile yaz destekleme ve yetiştirme kursları üzerinde duruldu. İlk defa Matematik ve İngilizce sınıflarının açılacağı bilgisi paylaşılarak, 4. sınıftan 12.sınıfa kadar tüm öğrencilerin bu kurslardan faydalanabileceği belirtildi.

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantı enerji verimliliği ve tasarruf tedbirlerine dikkat çekilerek sonlandırıldı.

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