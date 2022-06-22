Özel harekata 'özel' ziyaret

Polislik mesleğine ilgisi ve hayranlığı olan engelli Mehmet Efe Akyol, Erzincan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde ailesi ile misafir edildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Yunus Emre Mahallesinde oturan Mehmet Efe Akyol isimli engelli çocuk ziyaret edildi. Polislik mesleğine ilgisi ve hayranlığı olan Mehmet Efe Akyol, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ekip aracıyla evinden alınarak Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesine ziyaret gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen ziyarette Mehmet Efe, özel harekat polisi abileriyle tanışarak, "Kirpi" isimli zırhlı nakil aracına bindirildi. Polisler tarafından merak ettiği sorularına cevap bulan Mehmet Efe ve ailesine çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinliğin sonunda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediyeler Mehmet Efe Akyol ve kardeşlerine takdim edilirken, Mehmet Efe Akyol, el emeği yapmış olduğu tabloları, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne hediye etti.

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