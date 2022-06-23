Yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları devam ediyor

Öğrencilerin eksikliklerini gidermeleri için ücretsiz olarak sunulan, 20222023 eğitimöğretim yılı yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile yaz okulları eğitimleri devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılının ikinci yarısında 81 ilde kurumsallaşma süreçleri tamamlanan ölçme ve değerlendirme merkezlerinin yönetici ve öğretmenleri göreve başladı. Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün de 20222023 eğitimöğretim yılı yaz Dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve yaz okullarının açılışı münasebetiyle Erzincan Lisesinde incelemelerde bulundu.

Kurs verilen sınıfları tek tek gezen Gün, öğrencilerle bir süre sohbet etti. "Başarı, onu ele geçirme kararlılığı ve dayanıklılığı gösteren herkesi sabırla bekler." sözünü hatırlatan Gün, öğrencilerin başarıyı yakalayabilmeleri için sabır göstermeleri, bu yıl ders çalışma harici bütün etkinliklerini bir kenara bırakarak, çalışmaya odaklanmalarını istedi. Kurslarda verilen eğitimler sayesinde eksik bilgilerini tamamlayarak YKS sınavına daha hazırlıklı girebilmeleri tavsiyesinde bulundu.

Erzincan Lisesinde devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları okul akademik gelişim ekiplerince "Son Trene Sen de Bin!" ifadesiyle adlandırılarak hazırlanan afişler tüm veli ve öğrencilere ulaştırıldı. 159 öğrencinin 151'inin katıldığı kurslarla ilgili olarak tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Başarıya ve hedefe ulaşacağına yürekten inanıyor ve bu konuya destek veren Erzincan Lisesinin tüm fertlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

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