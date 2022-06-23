24Erzincanspor, Ümit Karan ile anlaştı Ümit Karan: “Hedefimiz bir üst lige çıkmak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

24Erzincanspor, Ümit Karan ile anlaştı Ümit Karan: “Hedefimiz bir üst lige çıkmak”

İHA

Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Ümit Karan, TFF 2. Lig ekiplerinden 24Erzincanspor ile 1+1 yıllık sözleşmeyi imzalayarak takımın yeni teknik direktörü oldu.

24Erzincanspor, Ümit Karan ile anlaştı Ümit Karan: “Hedefimiz bir üst lige çıkmak”

Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Ümit Karan, TFF 2. Lig ekiplerinden 24Erzincanspor ile 1+1 yıllık sözleşmeyi imzalayarak takımın yeni teknik direktörü oldu.
TFF 2. Lig’de mücadele eden 24Erzincanspor'da Teknik Direktör Ümit Karan’la 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. 24Erzincanspor kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşma yapan 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, yeni sezon hazırlılarına başladıklarını, sezon sonunda da hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını belirterek, “20222023 sezonumuz 27 Ağustos’ta başlayacak. Biz de kulüp olarak bu sezon için hazırlıklarımıza başlamış bulunmaktayız. Teknik direktör olarak Ümit Karan hocamızla bir anlaşma sağladık. Bugün imzalarımızı atacağız. Bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah hep birlikte güzel şeyler yaşayacağız. Memleketimiz, camiamıza güzel işler yaşatacağız. Sezon sonunda da arzuladığımız hedeflerimizi inşallah yerine getireceği” dedi.

“Hedefimiz bir üst lige çıkmak”
Kırmızısiyahlı ekibin yeni teknik direktörü olan ve uzun yıllar hem Galatasaray hem de A Milli Takım’da forma giyen Teknik Direktör Ümit Karan ise hedeflerinin 24Erzincanspor’u bir üst lige çıkarmak olduğunun altını çizerek, “24Erzincaspor için benim adıma da hayırlı olmasını diliyorum. Tüm yönetici arkadaşlara da abilerime de bizi bu takımın başına getirdikleri için teşekkür ediyorum. Önemli olan hedeftir. Futbol ne zaman ki keyif veriyor; hedefli bir takım olduğunuz zaman, hedefe koştuğunuz zaman, hedefe ulaştığın zaman. Daha önce çalıştığımız takımda da o hedeflerden çok uzak kalmıştık. Başkanla oturduğumuz zaman, Başkan, 'hedefim üst lige çıkmak’ dedi. Ben hayatım boyunca da futbol kariyerinde de yaptığım hocalık döneminde de hep hedefe odaklı yaşamışımdır. Başkanla bu doğrultusuyla birleştik. Başkanın hedefi Erzincan’ı üst lige çıkarmak. Biz de elimizden gelen en iyisini yapacağız. En iyi kadro kurmaya, en iyi takımı yapmaya gayret göstereceğiz. İyi çalışmamız lazım. Tüm Erzincanspor taraftarına hayırlı olsun. İnşallah hedefimize ulaşacağız ama bunu hep beraber yapmamız gerekiyor. Seyircimiz de arkamızda duracak. Beraber yürüyeceğiz bu yolu. Erzincanspor için hayırlı olsun” diye konuştu.
Konuşmaların ardından imzalar atılarak toplu fotoğraf çekimi ile tören son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzincan’a yeni parklar kazandırılıyor
YEREL HABERLER Erzincan’a yeni parklar kazandırılıyor
Kızılay Hocabey Kentsel Dönüşüm Projesi’nde asfaltlama çalışmaları
YEREL HABERLER Kızılay Hocabey Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ...
Yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları devam ediyor
YEREL HABERLER Yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları devam ...
Hava sıcaklıkları düşüyor yağışlar devam edecek
YEREL HABERLER Hava sıcaklıkları düşüyor yağışlar devam edecek
Özel harekata 'özel' ziyaret
YEREL HABERLER Özel harekata 'özel' ziyaret
Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliğinin program içeriği belli oldu
YEREL HABERLER Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliğinin program ...
Erzincan'da polis adaylarının coşkulu mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Erzincan'da polis adaylarının coşkulu mezuniyet ...
Sel felaketi sonrası bakım onarım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Sel felaketi sonrası bakım onarım çalışmaları devam ...
Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Erzincan merkezli DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli ...
İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu toplantısı yapıldı
Sürücü kursunu başarıyla tamamlayan 362 emniyet personeline sertifika verildi
YEREL HABERLER Sürücü kursunu başarıyla tamamlayan 362 emniyet ...
Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış
Kansızlıkla savaşan besinler
YEREL HABERLER Kansızlıkla savaşan besinler
Kaldırımda yürürken rüzgarın uçurduğu sac başına düştü 
YEREL HABERLER Kaldırımda yürürken rüzgarın uçurduğu sac başına ...
Erzincan’da başına çatı parçası düşen kadın yaralandı
YEREL HABERLER Erzincan’da başına çatı parçası düşen kadın yaralandı
Genel temizlik çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Genel temizlik çalışmaları devam ediyor
Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası Erzincan'da düzenlenecek
YEREL HABERLER Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası Erzincan'da ...
Erasmus projesiyle Tarım Meslek Lisesi öğrencileri yurtdışında eğitim aldı
YEREL HABERLER Erasmus projesiyle Tarım Meslek Lisesi öğrencileri ...
Erzincan’da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Erzincan’da trafik kazası: 5 yaralı
Yarım asırdır demir dövüyor Kavurucu sıcaklıklarda demir döven usta teknolojiye direniyor
YEREL HABERLER Yarım asırdır demir dövüyor Kavurucu sıcaklıklarda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.