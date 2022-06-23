Anagold 24 Erzincanspor, Ümit Karan'a imzayı attırdı



Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN, (DHA)TFF 2. Lig'de mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor, teknik direktör Ümit Karan ile anlaştı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor, kendi tesislerinde imza töreni düzenlendi. Tören öncesi gazetecilere açıklama yapan Anagold 24 Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, 27 ağustos tarihinde başlayacak 2022-2023 futbol ligi öncesi ilk olarak teknik direktör ile anlaşma sağladıklarını söyledi. Yeni sezon hazırlılarına başladıklarını, sezon sonunda da hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını belirten Başkan Gökhan Keleş, "2022-2023 sezonu 27 Ağustos´ta başlayacak. Biz de kulüp olarak bu sezon için hazırlıklarımıza başlamış bulunmaktayız. Teknik direktör olarak Ümit Karan hocamızla bir anlaşma sağladık. Bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah hep birlikte güzel şeyler yaşayacağız. Memleketimiz, camiamıza güzel işler yaşatacağız. Sezon sonunda da arzuladığımız hedeflerimizi inşallah yerine getireceği" dedi.

HEDEF BİR ÜST LİG

Kırmızı-siyahlı kulüple 1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Ümit Karan, hedeflerinin 24Erzincanspor´u bir üst lige çıkarmak olduğunu söyledi. En iyi kadroyu oluşturmak için çalışacaklarını ifade eden Karan, "24Erzincanspor için ve benim adıma da hayırlı olmasını diliyorum. Tüm yönetici arkadaşlara da, ağabeylerime de bizi bu takımın başına getirdikleri için teşekkür ediyorum. Önemli olan hedeftir. Futbol; hedefli bir takım olduğunuz zaman, hedefe koştuğunuz zaman, hedefe ulaştığın zaman keyif veriyor. Daha önce çalıştığımız takımda da o hedeflerden çok uzak kalmıştık. Başkanla oturduğumuz zaman, `Başkan hedefim üst lige çıkmak´ dedi. Ben hayatım boyunca da, futbol kariyerinde de, yaptığım hocalık döneminde de hep hedef odaklı yaşamışımdır. Başkanla bu doğrultuda birleştik. Başkanın hedefi Erzincan´ı üst lige çıkarmak. Biz de elimizden gelen en iyisini yapacağız. En iyi kadro kurmaya, en iyi takımı yapmaya gayret göstereceğiz. İyi çalışmamız lazım. Tüm Erzincanspor taraftarına hayırlı olsun. İnşallah hedefimize ulaşacağız ama bunu hep beraber yapmamız gerekiyor. Seyircimiz de arkamızda duracak. Beraber yürüyeceğiz bu yolu. Erzincanspor için hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Gökhan Keleş ile Ümit Karan, açıklamalar sonrası 1 yılı geçerli olacak mukaveleyi imzaladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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2022-06-23 14:15:55



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