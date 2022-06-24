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Erzincan'da çatı yangını

İHA

Erzincan'da çatı yangını

Erzincan'da, 2 katlı bir binanın çatısında yalıtım yapılırken çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Çukurkuyu Mahallesi Turgut Reis Sokakta 2 katlı binanın üst katında eşiyle yaşayan Mustafa Korkmaz’a ait evde meydana geldi. Binanın çatı katında su yalıtımı için çalışma yapılırken pürmüz ile ısıtılan mebran ismi verilen malzeme aniden tutuştu. Alevler, kısa sürede çatıyı sarınca Mustafa Korkmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çatıyı saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

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