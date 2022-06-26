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Bilal Erdoğan, Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonasına katıldı Erdoğan: “Bugün 12 bine yaklaşan lisanslı sporcusuyla 500’ün üzerinde kulübün katımıyla geleneksel okçuluk federasyonlarımız arasında en üst sıralara doğru hızla ilerliyor”

İHA

Bilal Erdoğan, Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonasına katıldı Erdoğan: “Bugün 12 bine yaklaşan lisanslı sporcusuyla 500’ün üzerinde kulübün katımıyla geleneksel okçuluk federasyonlarımız arasında en üst sıralara doğru hızla ilerliyor”

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu lisanslı sporcusu Bilal Erdoğan, Erzincan’da düzenlenen Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonasına yarışmacı olarak katıldı. Erdoğan, “Bugün 12 bine yaklaşan lisanslı sporcusuyla 500’ün üzerinde kulübün katımıyla geleneksel okçuluk federasyonlarımız arasında en üst sıralara doğru hızla ilerliyor” dedi.
Erzincan’da “Sultan Melik Gazi Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ve Hava Koşusu” adı altına düzenlenen yarışmaya Türk Okçuluk Federasyonu lisanslı sporcusu Bilal Erdoğan’da katıldı. Şampiyonaya katılan sporcularla bir süre hasbihal eden Erdoğan, daha sonra kendisi de yayı gerip ok atışı gerçekleştirdi.
2019 yılında kuruluşundan buyana Geleneksek Türk Okçuluk Federasyonunun çok ciddi bir kitleye ulaştığını ifade eden Bilal Erdoğan, “Zaten Türkiye’de geleneksek okçuluğun güçlü bir alt yapısı vardı şimdi bu resmiyet kazandıktan sonrada, kurumsallaştıktan sonrada bu alt yapının işte bu somut sonuçlarını görüyoruz. Nedir 500’e yakın Türkiye’nin dört bir yanından sporcu gelip burada hedef ve menzil atışlarında yarışıyorlar. Bendeniz de ilk defa bir resmi müsabakaya katılmaya karar verdim ki yerinde bu gelişmelere şahit olayım. Erzincan’da 2 gün çok güzel yarışmalar yapılıyor. Bugün 12 bine yaklaşan lisanslı sporcusuyla 500’ün üzerinde kulübün katımıyla geleneksel okçuluk federasyonlarımız arasında en üst sıralara doğru hızla ilerliyor. Çünkü bu bizim milli sporumuz. Ve gerçekten buradaki ilgiyle olimpik okçulukta başarıyla aslında birbirini tetikleyen, omuz omuza giden bir olgu. Bu yönüyle de önemsiyoruz. Biz geleneksel okçuluğa ilgi duyan bütün gençlerimizi illerindeki kulüplere yönlendiriyoruz. Üniversitelerde kulüpler var bunun dışında olimpik okçulukla geleneksel okçuluğu beraber yapan kulüplerimiz var. Okçuluğa, milli sporumuza bütün gençlerimizi davet ediyoruz çünkü şuan Türkiye okçulukta çok ciddi bir ilme içerisine girdi. Bu ilme de somut başarıya, Mete’nin olimpiyatlardaki altın madalyaya dönüştürmeyi başardık. İnşallah bu başarının da gelmesi için alttan devamlı bu gençlerimizdeki ilgiyi, talebi bu kurumsal yapılarda müsabaka başarısına, sistematik çalışmaya çevirmeye gayret gösteriyoruz.” diye konuştu.
Şampiyonayı AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, kent protokolünün yanı sıra Gençlik Spor Bakan Yardımcıları Sinan Aksu ile İhsan Selim Baydaş’ta takip etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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