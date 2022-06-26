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Bilal Erdoğan: Türkiye şu anda okçulukta ciddi bir ivmelenme içinde

DHA

Bilal Erdoğan: Türkiye şu anda okçulukta ciddi bir ivmelenme içinde


Muzaffer KOŞAN / ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN, Sultan Melikşah Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ve Hava Koşusuna ev sahipliği yaptı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da ilk resmi müsabakasına Erzincan´da katılarak Sultan Melikşah Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ve Hava Koşusu'nda okçuları yalnız bırakmadı. Bilal Erdoğan, "Türkiye şu anda okçulukta ciddi bir ivmelenme içerisine girdi" dedi.
Erzincan´da Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Sultan Melikşah Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ve Hava Koşusu, son gününde de çekişmeli geçti. 40 ilden 105 kulüp ve 500´e yakın sporcunun katıldığı şampiyonanın Hava Koşusu'nda 100 kadın ve 170 erkek olmak üzere toplam 270 sporcu en uzağa ok atmak için kıyasıya mücadele etti. Etkinliğin son gününde Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da bulundu.  Programa Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Gençlik Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ve  çok sayıda vatandaş katıldı.
'TÜRKİYE ŞU ANDA OKÇULUKTA CİDDİ BİR İVMELENME İÇİNDE'
Geleneksel Türk okçuluğunun her geçen gün ilerlediğini belirten  Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, şunları söyledi:
"2019 yılındaki kuruluşundan bu güne Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu'nun çok ciddi bir kitleye ulaştığını görüyoruz. Zaten Türkiye´de geleneksel okçuluğun ciddi bir altyapısı vardı. Şimdi bu resmiyet kazandıktan sonra da kurumsallaştıktan sonra da bu altyapının somut sonuçlarını görüyoruz. Nedir işte 500´e yakın Türkiye´nin dört bir yanından sporcunun gelip burada hedef ve menzil atışlarında yarışıyorlar. Ben de ilk defa resmi bir müsabakaya katılmaya karar verdim ki yerinde bu gelişmelere şahit olayım. Erzincan´da iki gündür çok güzel yarışmalar yapılıyor. Bugün 12 bine yaklaşan lisanslı sporcusuyla, 500´ün üzerinde kulübün katılımıyla geleneksel okçuluk federasyonlarımız arasında en üst sıralara doğru ilerliyor. Çünkü bu bizim milli sporumuz. Buradaki ilgi ile olimpik okçuluktaki başarı da aslında birbirini tetikleyen birbiri ile omuz omuza giden iki olgu. Bu yönü ile de önemsiyoruz. Biz geleneksel okçuluğa ilgi duyan bütün gençlerimizi illerindeki kulüplere yönlendiriyoruz. Üniversitelerde kulüpler var. Bunun dışında olimpik okçulukla geleneksel okçuluğu beraber yapan kulüplerimiz var. Okçuluğa milli sporumuza bütün gençlerimiz davet ediyoruz. Çünkü Türkiye şu anda okçulukta ciddi bir ivmelenme içerisine girdi. Bu ivmelenmeyi somut başarılara da işte Mete´nin olimpiyatlardan altın madalya ile dönmesini başardık. İnşallah bunun devamının da gelmesi için alttan devamlı bu gençlerimizin ilgisini talebini bu kurumsal yapılarda müsabaka başarısına sistematik çalışmaya, antrenmana çevirmeye gayret gösteriyoruz. Ben federasyon başkanımıza, yönetimine bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Bakalım biz bugün ne başaracağız onu da hep beraber izliyip göreceğiz." 
'PEK ÇOK TURNUVA ERZİNCAN'DA OLACAK
"Erzincan´ımız bundan sonra pek çok spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Ama geleneksel spor dallarında da Erzincan bundan sonra adından çokça söz ettirecek bir şehir olacak" diyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksun da  şöyle konuştu:
"Özellikle Geleneksel Okçuluk Federasyon Başkanımız Cengiz Bey'in burada bize çok büyük bir katkısı oldu. Bundan sonrası içinde inşallah sözünü aldık. Pek çok turnuva Erzincan´da yapılacak. Sonrasında da biz Gençlik Spor Bakanlığı olarak Erzincan´ı özellikle doğa sporlarının merkezi haline getirmek için çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Stadımız bitmek üzere bir koltuk değişimi kaldı. Koltuk değişiminden sonra da stadımızı açacağız. Yeni sezonda futbolumuzu bu stadımızda oynayacağız. Bir spor merkezi Erzincan merkezde, Kemah´ta ve İliç´de spor salonlarımız bittikten sonra Erzincan´ın spor altyapısı tamamen bitmiş olacak. Bir de Ergan dağına yapacağımız sporcu kamp merkezimiz, kayak merkezine yapacağımız otelimiz var. İnşallah o da bittiği zaman Erzincan doğa sporlarında da diğer spor dallarında da bir merkez olacak. Elbirliği ile inşallah bu başarıları bu dönemde göreceğiz. Önümüzdeki dönemde de pek çok spor faaliyetine de ev sahipliği yapacak Erzincan. Federasyonlarımızla görüştük. İnşallah uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarında da Erzincan´a ev sahipliği için müracaatlarımızı yaptık. Hep beraber izleyeceğiz. Bugün de güzel bir doğa harikası bir zeminde Geleneksel Okçuluk yarışmaları yapılıyor. Bunu Türkiye´nin hiçbir yerinde bu güzelliği ve bu düzlüğü bulamazsınız. Onun içinde Erzincan tam bu işlerin merkezi. Biz de bakanlık olarak bütün desteği vereceğiz. İnşallah hayırlı olur." .     FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN
2022-06-26 15:00:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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