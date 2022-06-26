Bilal Erdoğan: Türkiye şu anda okçulukta ciddi bir ivmelenme içinde (2)



OKÇULAR ÖDÜLLERİNİ BİLAL ERDOĞAN´IN ELİNDEN ALDI

Erzincan'da düzenlenen Sultan Melikşah Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ve Hava Koşusu'nda dereceye girenler ödüllerini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan´ın elinden aldı. Çekişmeli geçen yarışmalara 40 ilden 105 kulüp ve 500´e yakın sporcu katıldı.

Ödül töreninde konuşan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, "Benim için ayrı bir önemi olan memleketim Erzincan´da bu müsabakayı yapmak çok kıymetli başkanımızın da burada olması ve ilk resmi müsabakasına burada katılması bizleri onore etti. Bir yarışmayı daha tamamlayarak başarı ile sonuna geldik. Türk okçuluğundaki bu yükseliş üç yıldır hamdolsun kıymetli başkanlarımızın desteği ile giderek artıyor. Üç yıl sonunda geldiğimiz noktada çok daha ilerilere gideceğinin de işaretçisi buralar. Her sene farklı illerde bu müsabakaları gerçekleştirerek o illerde de farkındalık oluşturmak amacıyla yeni yeni illerde buluşmak dileği ile inşallah bu turnuvayı da tamamlıyoruz. Derece alan katılan tüm kemankeşlerimize ben teşekkür ediyorum. Bizde kaybeden yok herkes kazanıyor. Türk okçuluğu kazanıyor. Çünkü biz sadece yay gerip ok atmıyoruz. Tarihimizi yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Rekabetin arttığını ve bununda başarı getirdiğini ifade eden Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "419 metre altın, 411 metre gümüş, 409 metre bronz. Bu mesafelerin birbirine yakın olması rekabetin ne kadar arttığını ve ne kadar iyi okçularımızın yetiştiğini gösteriyor. İnşallah darısı 500-600´lere. Bu işte olacak evelallah" dedi.

Öte yandan yarışmalarda birinciye 2500, kinciye 2000 ve üçünücüye de 1500 TL para ödülü ile madalya verildi.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler şöyle:

HAVA KOŞUSU MÜREKKEP YAY KARMA KATEGORİSİ'NDE

1-İbrahim Balaban, 2-Ramazan Çalışkan, 3-Fatih Yıldız

HAVA KOŞUSU SINIRSIZ ÇEKİŞ SENTETİK YAY BAYANLAR KATEGORİSİ'NE

1Fatma Ayvacı, 2Hilal Gül, 3Nagihan Tunç

HAVA KOŞUSU SINIRSIZ ÇEKİŞ SENTETİK YAY KATEGORİSİ'NDE

1İbrahim Balaban, 2Halil Kozanoğlu, 3Ferhat Erili.

(DHA)

MUZAFFER KOŞAN / ERZİNCAN, (DHA)

FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-06-26 16:49:06



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