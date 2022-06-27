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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bin 897 oldu

İHA

TÜİK, mayıs ayı sonu itibarıyla Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye'de mayıs ayında 112 bin 709 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Erzincan'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 63 bin 897 oldu.

Erzincan’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 63 bin 897 oldu

TÜİK, mayıs ayı sonu itibarıyla Türkiye’deki trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye’de mayıs ayında 112 bin 709 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken Erzincan’da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 63 bin 897 oldu.
Mayıs ayında 112 bin 709 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,4'ünü otomobil, yüzde 40,0'ını motosiklet, yüzde 10,2'sini kamyonet, yüzde 5,8'ini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,3'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,3 azaldı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, traktörde yüzde 8,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 7,3, motosiklette yüzde 3,2 ve minibüste yüzde 2,2 artarken otobüste yüzde 48,7, kamyonda yüzde 22,8, kamyonette yüzde 14,6 ve otomobilde yüzde 10,2 azaldı.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 arttı. Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 109,9, minibüste yüzde 49,6, traktörde yüzde 39,6, otomobilde yüzde 21,6, kamyonette yüzde 20,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 8,4 artarken kamyonda yüzde 2,1 ve otobüste yüzde 0,3 azaldı.
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 25 milyon 704 bin 749 oldu. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 15,0'ını motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Mayıs ayında 969 bin 308 adet taşıtın devri yapıldı. Mayıs ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 69,4'ünü otomobil, yüzde 15,7'sini kamyonet, yüzde 7,9'unu motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 2,0'ını kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
OcakMayıs döneminde 472 bin 53 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. OcakMayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 6,1 azalarak 472 bin 53 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 6,3 azalarak 16 bin 60 adet oldu. Böylece OcakMayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 455 bin 993 adet artış gerçekleşti.
OcakMayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 70,0'ı benzin yakıtlıdır. OcakMayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 224 bin 673 adet otomobilin yüzde 70,0'ı benzin, yüzde 16,8'i dizel, yüzde 10,7'si elektrikli veya hibrit olup yüzde 2,5'i LPG yakıtlıdır. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 928 bin 842 adet otomobilin ise yüzde 37,3'ü dizel, yüzde 35,5'i LPG, yüzde 26,1'i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,8'i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.
OcakMayıs döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. OcakMayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 224 bin 673 adet otomobilin yüzde 33,9'u 1300 ve altı, yüzde 27,1'i 14011500, yüzde 22,8'i 13011400, yüzde 8,0'ı 15011600, yüzde 6,5'i 16012000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.
OcakMayıs döneminde kaydı yapılan otomobillerin 91 bin 236'sı beyaz renklidir. OcakMayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 224 bin 673 adet otomobilin yüzde 40,6'sı beyaz, yüzde 27,8'i gri, yüzde 11,3'ü mavi, yüzde 7,8'i kırmızı, yüzde 7,1'i siyah, yüzde 2,7'si turuncu, yüzde 1,3'ü yeşil, yüzde 0,7'si kahverengi ve yüzde 0,6'sı sarı renklidir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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