EBYÜ Tıp Fakültesi’nin bilimsel tıp dergisi Ulusal Atıf Dizini TR Dizin’de kabul gördü

EBYÜ Tıp Fakültesi’nin 2019 yılından bu yana çıkardığı Archives of Basic and Clinical Research (ABCResearch) isimli bilimsel tıp dergisi Türkiye’deki saygın ve kabul edilmiş indekslerden birisi olan Ulusal Atıf Dizini TR Dizin’de kabul gördü.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesi önemli bir başarıya imza attı. 2019 yılında çıkarmaya başladıkları Archives of Basic and Clinical Research (ABCResearch) isimli dergi ULAKBİM TR İndeksinde kabul gördü. Türkiye’deki saygın ve kabul edilmiş indekslerden birisi olan TR Dizin’de yerini alan dergiyle, EBYÜ Tıp Fakültesi önce ulusal ve takiben uluslararası arenada adından söz ettirmek istiyor.

Archives of Basic and Clinical Research (ABCResearch) dergisi hakkında açıklamada bulunan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı, uluslararası arenada var olmanın üniversite ve fakülte açısından gurur verici olduğunu ifade ederek, “Bugün yeni bir dönemin başlangıcını kutlarken, Tıp Fakültemizin resmi yayın organı olan ABC Research isimli (Temel ve Klinik Araştırma Arşivleri) dergimizin, ULAKBİM TR İndeksinde kabul edildiğini mutluluk ve gururla söylemek istiyoruz. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin official dergisi olan Archives of Basic and Clinical Research isimli derginin, yani kısa ismiyle ABCResearch isimli derginin Türkiye’deki saygın ve kabul edilmiş indekslerden birisi olan TR Dizin’e kabul edildiğini mutluluk ve gururla duyurmak istiyoruz. Değerli eleştirmenlerimiz yani hakemlerimiz ve özverili çalışanlarımız da dâhil olmak üzere bize katkıda bulunan ve destek veren herkese en içten dileklerimizle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da uluslararası saygın indekslere girme hedefimiz var. Yerel bir durumdan şu an ulusal bir lige çıktığımızı gururla söylemek istiyoruz. Bundan önce, özellikle doçentlik sınavlarında istenilen yayın kriterlerini karşılama açısından dergimizin şu anda kat etmiş olduğu yol çok önemli. Türkiye’deki birçok yerden bizlere rahatlıkla bilimsel makaleler gelecektir. Farklı merkezlerdeki bilim insanları bilimsel manadaki bilgi paylaşımlarını dergimizde yayınlamak isteyeceklerdir. İndekslere girmiş olan dergimizde yayın kabul edildiği zaman doçentlik sınavlarında da kullanılacağı için ulusal çapta çok sayıda yerden biz makale kabul etmiş olacağız. Bu yolda şu anda İngilizce ve Türkçe yayın kabul eden dergimizde inşallah bundan sonraki süreçte, 2023 yılında daha fazla sayıda İngilizce yayın kabul ederek, 2024 yılında ise muhtemelen tamamen yayın dilini İngilizceye çevirerek uluslararası arenada ismimizden söz ettirmek ve ismimizi kabul ettirmek amacını taşıyoruz” dedi.

Kantarcı, ABCResearch isimli dergi ile hem üniversitenin hem de fakültenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artacağına dikkat çekerek, “2019 yılında başlayan bu serüvende yılda 3 adet olmak üzere toplam 10 adet sayı çıktı. 2019 yılında 3, 2020’de 3, 2021’de 3 ve 2022’nin ilk sayısı da olmak üzere toplam 10 adet dergimiz basılmış durumda. Şu anda 2022 yılının 2’nci sayısı da basıma hazır. Bizim dergimizin 2021 yılından itibaren çıkmış sayıları indekse kabul edildi. Bu hepimize gurur veriyor. Bu yapılan Üniversitemizin, Tıp Fakültemizin tanınırlığını ve prestijini artıracaktır. Sadece yerelde değil, ulusal manada bilim insanları tıp alanında, diş hekimliği ve sağlık bilimleri alanında çalışmalarını bizim dergimize göndererek karşılıklarını alacaklardır. Bu da üniversitemizin ve fakültemizin saygınlığını artıracaktır, bilinirliğini ve tanınırlığını artıracaktır. Aynı zamanda ben bunları bir fabrikaya benzetiyorum. Önceden dışarıdan alacağımız ürünler için şimdi kendi fabrikamızı kurduk ve burada üretmeye başladık. Başkaları bizden ürün almaya başladı. Bu minvalde bilim alanında, bilimsel arenada çok önemli yer tutuyor. Dergimizin bu günlere gelmesinde emeği olan Üniversite Yönetim Kuruluna, bizden desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Akın Levent’e ve bunun yanı sıra da dergimize finansman sağlayan EKEV’e teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

